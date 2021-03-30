Политика

16:36 30.03.2021

Указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС усугубил конституционный кризис в Украине, считает нардеп Осадчук

2 мин читать
Указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС усугубил конституционный кризис в Украине, считает нардеп Осадчук

Указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины" усугубил конституционный кризис в Украине, выход из которого возможен только путем обеспечения прозрачного отбора судей, считает народный депутат фракции "Голос" Андрей Осадчук.

"Невозможно неконституционными методами достичь конституционного порядка в стране. Данное решение только усугубило конституционный кризис. Тем более, как мы видим, Тупицкий и компания не собираются его выполнять. А формальной и юридической управы на это нет", - сказал Осадчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Последствия этого решения будут, однозначно, негативными. И я не вижу другого выхода из этой ситуации, кроме как делать то, что говорили и мы, депутаты от "Голоса", и Венецианская комиссия: проводить конкурсы и обеспечить прозрачный отбор как в обычных судах, так и в Конституционном", - добавил он.

Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что принятое президентом решение является "абсолютно неконституционным" и, наверняка, было продиктовано "какой-то срочностью: возможно, в Офисе президента боялись каких-либо решений, которые может принять Конституционный суд".

Как сообщалось, Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" подписан 27 марта.

Этим же указом Зеленский отменил указ президента от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Александра Касминина судьей КС". Указ вступил в силу со дня публикации.

Теги: #конституционный_суд #голос #указ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:44 30.03.2021
Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины

Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины

13:46 30.03.2021
Указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого не имеет юридической силы - нардеп Нимченко

Указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого не имеет юридической силы - нардеп Нимченко

13:17 30.03.2021
Тупицкий и Касминин обжаловали в Верховном суде указ Зеленского об отмене их назначения судьями КС

Тупицкий и Касминин обжаловали в Верховном суде указ Зеленского об отмене их назначения судьями КС

20:19 29.03.2021
Половина народных депутатов из фракции "Голос" требует провести съезд для переизбрания руководства партии

Половина народных депутатов из фракции "Голос" требует провести съезд для переизбрания руководства партии

17:17 29.03.2021
Зеленский внёс изменения в положение об официальных символах главы государства

Зеленский внёс изменения в положение об официальных символах главы государства

15:36 29.03.2021
Указ президента об утверждении стратегии развития правосудия ожидается в ближайшие недели – Костин

Указ президента об утверждении стратегии развития правосудия ожидается в ближайшие недели – Костин

13:58 27.03.2021
Решения по Тупицкому и Касминину – результат аудита указов Януковича, эти лица могут отправляться на заслуженный отдых – Зеленский

Решения по Тупицкому и Касминину – результат аудита указов Януковича, эти лица могут отправляться на заслуженный отдых – Зеленский

09:28 27.03.2021
Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС

Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС

16:11 26.03.2021
НАПК: составлен админпротокол на Тупицкого, отменившего спецзаседание КС

НАПК: составлен админпротокол на Тупицкого, отменившего спецзаседание КС

21:04 25.03.2021
Зеленский подписал закон об освобождении производителей вакцин от ответственности за негативные последствия от вакцинации от COVID-19

Зеленский подписал закон об освобождении производителей вакцин от ответственности за негативные последствия от вакцинации от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК сменила председателя и трех членов ОИК №87 - "Опора"

ЦИК приняла протокол об итогах голосования на довыборах в Раду с 50-го округа

Порошенко призвал Зеленского вернуть украинские войска на позиции, с которых они были отведены

Кулеба поблагодарил Канаду и Австралию за введение санкций из-за строительства Крымского моста

Половина народных депутатов из фракции "Голос" требует провести съезд для переизбрания руководства партии

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК сменила председателя и трех членов ОИК №87 - "Опора"

В "Слуге народа" не видят необходимости проводить закрытое заседание с Хомчаком и Тараном

ЦИК приняла протокол об итогах голосования на довыборах в Раду с 50-го округа

Порошенко призвал Зеленского вернуть украинские войска на позиции, с которых они были отведены

Кулеба поблагодарил Канаду и Австралию за введение санкций из-за строительства Крымского моста

В “Слуге народа” полагают, что конституционный кризис в Украине продлится несколько месяцев, но намерены его преодолеть

Во время довыборов в Раду наблюдатели выявили проблемы в материально-техническом обеспечении избирательных комиссий и помещений для голосования – ОПОРА

На довыборах в Раду зафиксированы отдельные случаи административного воздействия и нарушения стандартов агитации – ОПОРА

На довыборах в Раду на Прикарпатье победил админресурс, заявляют в "Евросолидарности"

Во вторник может пройти три внеочередных заседания Рады, первое будет посвящено Донбассу – нардеп Кравчук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА