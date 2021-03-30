Указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС усугубил конституционный кризис в Украине, считает нардеп Осадчук

Указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины" усугубил конституционный кризис в Украине, выход из которого возможен только путем обеспечения прозрачного отбора судей, считает народный депутат фракции "Голос" Андрей Осадчук.

"Невозможно неконституционными методами достичь конституционного порядка в стране. Данное решение только усугубило конституционный кризис. Тем более, как мы видим, Тупицкий и компания не собираются его выполнять. А формальной и юридической управы на это нет", - сказал Осадчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Последствия этого решения будут, однозначно, негативными. И я не вижу другого выхода из этой ситуации, кроме как делать то, что говорили и мы, депутаты от "Голоса", и Венецианская комиссия: проводить конкурсы и обеспечить прозрачный отбор как в обычных судах, так и в Конституционном", - добавил он.

Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что принятое президентом решение является "абсолютно неконституционным" и, наверняка, было продиктовано "какой-то срочностью: возможно, в Офисе президента боялись каких-либо решений, которые может принять Конституционный суд".

Как сообщалось, Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" подписан 27 марта.

Этим же указом Зеленский отменил указ президента от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Александра Касминина судьей КС". Указ вступил в силу со дня публикации.