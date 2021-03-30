В "Слуге народа" не видят необходимости проводить закрытое заседание с Хомчаком и Тараном

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не видит необходимости проводить закрытое заседание Верховной Рады с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком и министром обороны Украины Андреем Тараном.

"Пока не планировали (созывать такое заседание, - ИФ). Но я думаю, что как только такая необходимость возникнет, мы сразу же соберёмся, потому что такие вопросы, как противодействие российской агрессии, нужно рассматривать срочно и действовать тоже", - отметил Корниенко.

Вместе с тем, отвечая на уточняющий вопрос, есть ли сейчас необходимость сзывать такое заседание, парламентарий сказал: "Я не вижу, чтобы прямо сейчас она была. Парламент пригласил главнокомандующего (Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, - ИФ), он доложил, показал нам все карты, мы увидели, что происходит, парламент принял постановление".

При этом он подчеркнул, что при необходимости Рада сможет провести ещё внеочередное заседание.