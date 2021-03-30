Политика

15:01 30.03.2021

ЦИК приняла протокол об итогах голосования на довыборах в Раду с 50-го округа

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ЦИК приняла протокол об итогах голосования на довыборах в Раду с 50-го округа

Центральная избирательная комиссия на заседании 30 марта приняла от окружной избирательной комиссии протокол об итогах голосования на промежуточных выборах народного депутата в округе №50, сообщает пресс-служба ЦИК во вторник.

"Протокол приняли без замечаний и отправили на дальнейшую обработку", - говорится в сообщении, обнародованном в Facebook.

В нем также отмечается, что, по уже объявленным результатам голосования, наибольшее количество голосов избирателей получил Добропольский городской голова Андрей Аксенов.

Как сообщалось, представитель политической партии "Порядок" Андрей Аксенов побеждает на одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области, где в воскресенье, 30 марта, прошли промежуточные выборы народного депутата Украины.

Аксенов уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г.Доброполье. В СМИ были опубликованы доказательства того, что Аксенов выезжал на оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ.

Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь переизбрался на этот пост.

 

Теги: #цик #протокол #выборы
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