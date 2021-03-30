Политика

14:19 30.03.2021

Порошенко призвал Зеленского вернуть украинские войска на позиции, с которых они были отведены

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Порошенко призвал Зеленского вернуть украинские войска на позиции, с которых они были отведены

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция Европейская Солидарность) Петр Порошенко призвал действующего президента Владимира Зеленского вернуть подразделения украинской армии на позиции, с которых они были отведены за два года, вывести на передовую контрснайперские группы, а также активизировать разведку и беспилотники.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления с трибуны Верховной Рады.

"Пришло время посмотреть правде в глаза. И фитиль войны, и ключи от мира - в Москве. И тезис о мире, когда достаточно просто прекратить стрелять и о том, что только премирьям можно обеспечить мир, - ошибочна", - цитирует Порошенко пресс-служба "Евросолидарности" во вторник.

Пятый президент отметил, что уже весь мир начал признавать, что президент России Владимир Путин – убийца.

"Путин - убийца. Об этом мы говорили с 2014 года. Сейчас об этом говорит весь мир: от Байдена в Трюдо. Я надеюсь, Владимир Александрович, что и вам удастся выжать из себя это определение", - подчеркнул нардеп.

Он призвал Зеленского воплотить в жизнь совместную инициативу Украины, Германии и Франции о дорожной карте Минска по принципу "сначала безопасность" и отметил, что немедленной реализации требует инициатива введения миротворческой миссии на оккупированный Донбасс, в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН, потому "что упущено два года".

"Следует вернуть подразделения на позиции, с которых они были отведены за два года. На переднюю линию - снова вывести контрснайперские группы… Следует снять ограничения на деятельность разведывательных групп. Возобновить деятельность дронов, артиллерийскую разведку и контрбатарейную борьбу", - подчеркнул пятый президент.

Теги: #оос #порошенко #евросолидарность
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