Указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого не имеет юридической силы - нардеп Нимченко

Указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины" не имеет юридической силы, поскольку согласно Конституции, освобождать судью от полномочий может только Конституционный суд, считает народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", судья КС в отставке. Василий Нимченко.

"К сожалению, президент вошёл в плотные слои правового нигилизма в стране, и, по сути, идёт речь об узурпации власти с его стороны. Я думаю, что тот указ, который он издал, юридической силы не имеет, поскольку назначал (Тупицкого судьей КС, - ИФ) другой президент и назначал его на девять лет, а Конституция предусматривает однозначно, что освобождать от полномочий может только Конституционный суд", - отметил Нимченко в комментарии журналистам во вторник.

По его словам, в этом и состоит принцип независимости при принятии решений.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" подписан 27 марта, сообщается на сайте главы государства.

Этим же указом Зеленский отменил указ президента ль 17 сентября 2013 года №513 "О назначении А.Касминина судьей Конституционного суда".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.