Кулеба поблагодарил Канаду и Австралию за введение санкций из-за строительства Крымского моста

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Канаду и Австралию за введение санкций в отношении ряда физлиц и компаний из РФ из-за строительства Крымского моста.

"Я благодарен Канаде и Австралии за дополнительное повышение для РФ цены за продолжающуюся оккупацию Крыма и массовые нарушения прав человека на полуострове. Кампания по постоянному повышению санкционного давления на Кремль будет продолжаться до полного восстановления территориальной целостности Украины", - написал Кулеба в Twitter во вторник.

Как сообщалось, Канада ввела санкции против двоих россиян и четырех компаний, связанных со строительством Крымского моста, сообщило канадское министерство иностранных дел. Под канадские санкции подпали "Крымская первая страховая компания", "Крымская железная дорога", "Ленпромтранспроект" и "Дирекция по строительству железной дороги. Беркакит-Томмот-Якутск", а также гендиректор "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

Помимо того, МИД Австралии объявил о введении санкций в отношении одного физлица и четырех компаний из РФ в связи со строительством моста через Керченский пролив.