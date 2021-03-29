Половина народных депутатов из фракции "Голос" требует провести съезд для переизбрания руководства партии

Десять народных депутатов из парламентской фракции "Голос" требуют провести съезд, изменить Устав и переизбрать руководство партии.

"Для оздоровления ситуации в партийных ячейкам на местах необходимо срочно инициировать проведение съезда, на котором детально и открыто разработать, обсудить и утвердить демократические изменения в Устав партии, которые позволят устранить практику принятия решений одним человеком и расширят полномочия партийных ячеек; провести новые прозрачные и честные выборы руководства партии, которые дадут возможность перезапустить работу партии и фракции "Голос", - говорится в заявлении, которое есть в распоряжении агентства “Интерфакс-Украина".

В заявлении депутаты обвиняют нынешнее руководство партии в "узурпации власти и осквернении принципов демократии”, что привело к расколу фракции.

"Мы, народные депутаты фракции "Голос" констатируем, что руководство партии и фракции используют "Голос", как инструмент для удовлетворения собственных интересов, самопиара, подыгрыванию власти и олигархам, которые пытаются уничтожить независимую политическую силу”, - отмечается в заявлении.

Свои подписи под документом поставили народные депутаты Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараськин, Ярослав Юрчишин.

Как сообщалось, партию “Голос” возглавляет Кира Рудик, а одноименную фракцию - Ярослав Железняк.

Ранее Ярослав Юрчишин заявил, что руководство политической партии "Голос" предупредили шестерых членов о возможном исключении из состава политсилы.

16 марта во время голосования в Раде 267 народных депутатов поддержали проект постановления о направлении в Конституционный суд законопроекта №5133 о порядке назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР для получения вывода о соответствии законопроекта требованиям ст.157 и 158 Основного закона.

Согласно данным электронного протокола на сайте парламента, это решение поддержали в частности восемь членов фракции "Голос" (Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Роман Лозинский, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Наталья Пипа, Владимир Цабаль и Ярослав Юрчишин).

Как объяснила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Устинова после голосования, мнения по законопроекту №5133 во фракции разделились. По ее словам, поддержать направление документа в КС было необходимо, чтобы получить заключение о его несоответствии Основному закону Украины.