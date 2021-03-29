Во время довыборов в Раду наблюдатели выявили проблемы в материально-техническом обеспечении избирательных комиссий и помещений для голосования – ОПОРА

Во время проведения промежуточных выборах народных депутатов Украины, которые состоялись в воскресенье, 28 марта, независимые наблюдатели от Гражданской сети ОПОРА зафиксировали существенные проблемы в материально-техническом обеспечении избирательных комиссий и помещений для голосования.

"На 10 избирательных участках двух округов той или иной степени не были выполнены требования законодательства относительно количества урн для голосования, кабинок для голосования, противоэпидемиологических стандартов и условий для участия в голосовании маломобильных граждан", - говорится в заявлении ОПОРЫ по предварительным результатам наблюдения на довыборах в Раду, обнародованном в понедельник.

В нем также отмечается, что наблюдатели зафиксировали прямое и опосредованное несоблюдение требований законодательства и стандартов выборов о запрете агитации в день голосования

"Агитационные материалы целого ряда кандидатов не были сняты в надлежащие сроки, зато отдельные кандидаты целенаправленно размещали скрытую политическую рекламу. В частности, скрытая внешняя политическая реклама массово размещалась в ОВО №50, вероятно, в пользу кандидата Андрея Аксенова", - подчеркивают в ОПОРЕ.

Там также информируют, что в течение дня голосования в 87-ом избирательном округе (Ивано-Франковская обл.) были зафиксировали единичные попытки избирателей получить бюллетени без предъявления необходимых документов (на основании удостоверения водителя, загранпаспорта и т.д.).

Кроме того, наблюдатели сообщают о попытках граждан сфотографировать свой бюллетень или получить его по документам своих родственников.

Наблюдатели также отмечают, что члены избирательных комиссий допустили ряд нарушений избирательных процедур на участках, в частности, на двух избирательных участках округа № 87 для проведения голосования по месту нахождения членам комиссии было выдано больше бюллетеней, чем количество зарегистрированных избирателей.

Официальные наблюдатели ОПОРЫ также реагировали на выдачу бюллетеней и обработки списка избирателей одним членом УИК вместо двух, что является нарушением требований избирательного законодательства. Также представители организации обратили внимание на то, что члены отдельных УИК не просили избирателей временно снять маску для надлежащей идентификации их личности", - подчеркивается в заявлении.

В нем также говорится, что члены некоторых комиссий не соблюдали противоэпидемические мероприятия, в частности, не придерживались масочного режима.

"Данное обстоятельство может свидетельствовать о недостаточности проводимой среди членов избирательных комиссий разъяснительной кампании", - резюмируют наблюдатели.