Политика

18:03 29.03.2021

На довыборах в Раду зафиксированы отдельные случаи административного воздействия и нарушения стандартов агитации – ОПОРА

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На довыборах в Раду зафиксированы отдельные случаи административного воздействия и нарушения стандартов агитации – ОПОРА

Избирательная компания во время довыборов в Верховную Раду, которые проходили в ряде регионов в воскресенье, 28 марта, характеризовалась высоким уровнем соревновательности между кандидатами, говорится в официальном заявлении Гражданской сети ОПОРА по предварительным результатам наблюдения на промежуточных выборах народных депутатов Украины.

В то же время, наблюдатели заявляют о том, что были зафиксированы отдельные случаи административного воздействия и нарушения стандартов агитации, которые указывают на необходимость законодательного регулирования деятельности должностных лиц и служащих органов публичной администрации в условиях избирательного процесса.

"Участие должностных лиц органов местного самоуправления в де-факто агитационных кампаниях в поддержку разных кандидатов нарушало демократические стандарты функционирования публичной администрации. Данная проблема избирательного процесса еще более обострилась в результате проведения президентом Украины Владимиром Зеленским совещания относительно эпидемиологической ситуации в Ивано-Франковской области с привлечением кандидата в избирательном округе №87 Василия Вирастюка", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что в день голосования в Ивано-Франковской области председатель облгосадминистрации и народные депутаты Украины от депутатской фракции партии "Слуга народа" провели пресс-конференцию по вопросам децентрализации и другие аспекты развития местного самоуправления.

"Эта мероприятие не сопровождалось агитационными призывами со стороны участников, но ОПОРА обратила внимание народных депутатов Украины на необходимость надлежащего разграничения их депутатской деятельности с партийными задачами текущего избирательного процесса и попыток привлечь внимание избирателей к кандидатам. Таким образом, использование ресурсов власти в избирательных интересах остается важной проблемой, при этом особенностью избирательного процесса в Украине остается вовлеченность различных политических сил в соответствующие злоупотребления", - сообщают наблюдатели.

Они также призывают правоохранителей расследовать все заявления и сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства, уделяя особое внимание фактам подкупа избирателей и попытки незаконного вброса бюллетеней.

"В частности, в течение дня голосования поступали сообщения от субъектов избирательного процесса о возможном подкупе избирателей в день голосования в округе №87 (Ивано-Франковская область). По сообщениям правоохранителей, они провели оперативную проверку одного из инцидентов, касающихся возможной выдачи денег избирателям в автомобиле неизвестных. И хотя срочная проверка полиции не подтвердила нарушения, наблюдатели настаивают на обеспечении всестороннего изучения сообщений", - подчеркивают в ОПОРЕ.

Там добавляют, что в округе №50 Национальная полиция Украина заявила о расследовании инцидента относительно возможного незаконного вброса избирательных бюллетеней в урну для голосования на одном из участков города Мирноград Донецкой области.

Теги: #опора #довыборы
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