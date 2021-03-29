Во вторник может пройти три внеочередных заседания Рады, первое будет посвящено Донбассу – нардеп Кравчук

Верховная Рада во вторник может провести три внеочередных заседания и на первом из них рассмотрит заявление парламента, осуждающее обострение на Донбассе, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Только что комитет по вопросам иностранных дел проголосовал за соответствующие постановление и заявление Верховной Рады, в котором она осуждает обострение на фронте на Донбассе, и провокации со стороны Российской Федерации, и призывает международных партнеров усилить санкционное давление на Россию в связи с грубым нарушением режима тишины", - рассказала Кравчук агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По ее словам, как только проект постановления будет зарегистрирован, "Слуга народа" начнет сбор подписей, чтобы во вторник парламент рассмотрел эти документы на третьем внеочередном заседании, "чтобы Рада начала свой рабочий день с голосования за эти постановление и заявление".

"Поэтому очень вероятно, что мы завтра свою работу начнем не в 13.00, а в 12.30, и в целом действительно будет три внеочередных заседания", - рассказала Кравчук.