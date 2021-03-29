Политика

13:35 29.03.2021

Аксенов победил на довыборах в Раду на округе в Донецкой области – электронная обработка 100% протоколов

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Аксенов победил на довыборах в Раду на округе в Донецкой области – электронная обработка 100% протоколов

Представитель политической партии "Порядок" Андрей Аксенов победил на одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области, где в воскресенье прошли промежуточные выборы народного депутата Украины, по результатам электронной обработки 100% протоколов, набрав 65,46% голосов избирателей.

Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины, представитель Партии Шария Валентин Рыбин, набравший 13% - на втором месте, представитель "Европейской солидарности", волонтер и детский сосудистый кардиохирург Юлия Кузьменко – на третьем с 6,69%.

Представитель партии "Держава" Виктория Шилова набрала 4,08% голосов, представитель партии "Слуга народа" Андрей Бондаренко – 3,02%, представитель партии "Оппозиционный блок" Надежда Масло – 2,92%, остальные кандидаты – менее 2% голосов каждый.

Аксенов - уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г.Доброполье. В СМИ были опубликованы доказательства того, что Аксенов выезжал на оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ. Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь переизбрался на этот пост.

В 2019 году Аксенов проиграл на парламентских выборах по округу №50 Руслану Требушкину, набрав 28,92% голосов избирателей, тогда как Требушкин – 30,33%. Однако в 2020 году Требушкин написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на должность Покровского городского головы Покровского района Донецкой области. 16 декабря Верховная Рада досрочно прекратила его полномочия.

ЦИК решением от 27 ноября назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в указанном округе на воскресенье, 28 марта 2021 года. Начало избирательного процесса была назначено на 27 января 2021 года.

 

Теги: #донецкая_область #довыборы
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