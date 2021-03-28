"Евросолидарность" продемонстрировала готовность к объединению патриотических украинских сил ради Украины – заявление партии

"Европейская Солидарность" показала готовность к настоящему объединению патриотических украинских сил ради Украины, сообщает сайт политсилы.

"На этих довыборах "Европейская Солидарность" показала готовность к настоящему объединения патриотических украинских сил ради страны, чтобы дать отпор олигархату и реваншу. Путь к объединению - безальтернативный, если мы хотим сохранить страну", - говорится в сообщении.

В партии считают, что результаты экзит-пола на 87 избирательном округе свидетельствуют, что позиция по объединению демократических сил и снятия кандидата "Европейской Солидарности" (Маруси Звиробий (Елены Самбул (Биленькой) – ИФ) в пользу представителя Всеукраинского объединения "Свобода" Руслана Кошулинского были правильным шагом. "Наша партия еще раз зарекомендовала себя как ответственная политическая сила, которая способна свой узкопартийный интерес подчинять общей цели оппозиционных проукраинских сил".

Вместе с тем, в "Евросолидарности" отмечают, что на округе №50 в Покровске представитель этой партии, волонтер и детский сосудистый кардиохирург Юлия Кузьменко заняла третье место несмотря на то, что кампания проходила без ее участия по причине того, что суд не отпустил ее на поруки депутатов. "Но Юле и нашей команде удалось донести этому важному региону нашу программу, позицию и убеждения, что Украина начинается с Донбасса", подчеркнули в партии.

В политсиле отметили, что Кошулинскому и Кузьменко не хватило нескольких процентов голосов из-за того, что другие оппозиционные демократически партии не выразили им публичную поддержку.

"ЕС" призывает всех участников избирательного процесса в финальной его стадии сосредоточить усилия на честном подсчете голосов, защите результатов и высоковероятной победы Руслан Кошулинский как общего кандидата "Европейской Солидарности" и "Свободы", - отметили в партии.