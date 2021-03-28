Об итогах выборов в Верховную Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области говорить рано

Об окончательных итогах выборов в народные депутаты на 87-м избирательном округе в Ивано-Франковской области говорить еще рано, однако в победе кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка в политсиле не сомневаются, заявляет лидер партии Александр Корниенко.

"Экзит-пол - это социология, которой присуща статистическая погрешность. Поэтому рано подводить итоги выборов и говорить о конкретных результатах. Однако мы абсолютно уверены в победе нашего кандидата", - сказал Корниенко агентству "Интерфакс-Украина" вечером в воскресенье.

В свою очередь, Вирастюк сообщил, что "Слуга народа" проводит параллельный подсчет голосов на округе.

По его словам, в течение дня на избирательных участках наблюдатели от партии "Слуга народа" стали свидетелями ряда нарушений, среди которых - подкуп голосов, подвозы, сетки и карусели, процедурные нарушения избирательного процесса.

"Наша команда наблюдателей все фиксировала и быстро реагировала на все случаи. К сожалению, эти факты могут исказить результаты выборов. .. Мы проводим параллельный подсчет голосов и будем ждать результаты выборов на основе протоколов. Будем бороться за каждый голос и честный результат!", - сказал Вирастюк.

По результатам проведенного "Слугой народа" экзит-пола, лидирует Вирастюк - 33% голосов, на втором месте Александр Шевченко - 32%, Руслан Кошулинский набирает 30%.