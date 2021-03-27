Политика

13:19 27.03.2021

Тимошенко заявила о необходимости срочно профинансировать изготовление собственной вакцины против Covid-19

1 мин читать
Тимошенко заявила о необходимости срочно профинансировать изготовление собственной вакцины против Covid-19

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о необходимости на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта внести изменения в госбюджет и сформировать государственный заказ на изготовление отечественных вакцин против коронавируса.

"Вторник - это день, когда нам нужно сделать важный шаг. Нам надо немедленно отработать изменения в бюджет и сделать госзаказ на наши предприятия, которые могут производить вакцину. Это госзаказ может обеспечить гарантию нашим производителям фармпрепаратов, чтобы они безотлагательно начали переговоры о производстве по лицензиям, которые они получат, или мы немедленно будем финансировать разработку отечественной вакцины", - цитирует Тимошенко пресс-служба парти.

По убеждению Тимошенко, финансировать изготовление собственной вакцины нужно не прекращая переговоры с другими странами о закупке качественных препаратов для прививки против Covid-19.

Теги: #тимошенко #батькивщина #вакцина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:07 27.03.2021
Президент Молдовы просит Москву предоставить партию вакцины "Спутник V"

Президент Молдовы просит Москву предоставить партию вакцины "Спутник V"

01:24 27.03.2021
Бразилия разработала собственную вакцину против коронавируса, применять планируют в июле

Бразилия разработала собственную вакцину против коронавируса, применять планируют в июле

23:10 26.03.2021
Минздрав в ближайшем времени сообщит о новых контрактах по поставке вакцины от COVID-19

Минздрав в ближайшем времени сообщит о новых контрактах по поставке вакцины от COVID-19

20:37 26.03.2021
Поставки вакцины в рамках COVAX ожидаются в конце марта – начале апреля – Степанов

Поставки вакцины в рамках COVAX ожидаются в конце марта – начале апреля – Степанов

18:33 26.03.2021
Порошенко обсудил с послом Китая поставки вакцины от Covid-19

Порошенко обсудил с послом Китая поставки вакцины от Covid-19

17:31 26.03.2021
Тимошенко: Страховая медицина - это качественное лечение пациентов и достойная зарплата для медиков

Тимошенко: Страховая медицина - это качественное лечение пациентов и достойная зарплата для медиков

16:52 26.03.2021
Независимая лаборатория "Инвитро" изучит эффективность вакцины CoviShield/AstraZeneca

Независимая лаборатория "Инвитро" изучит эффективность вакцины CoviShield/AstraZeneca

11:14 26.03.2021
Все дозы вакцины CoviShield из первой прибывшей в Украину партии будут использоваться только для первой прививки – Ляшко

Все дозы вакцины CoviShield из первой прибывшей в Украину партии будут использоваться только для первой прививки – Ляшко

10:08 26.03.2021
После 10-дневного лабораторного контроля вакцину CoronaVac передадут в ГП МЗУ для поставки в регионы - Ляшко

После 10-дневного лабораторного контроля вакцину CoronaVac передадут в ГП МЗУ для поставки в регионы - Ляшко

09:13 26.03.2021
ЕС к лету должен стать лидером в производстве вакцин от коронавируса - Макрон

ЕС к лету должен стать лидером в производстве вакцин от коронавируса - Макрон

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский призвал всех лидеров "Нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для "сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня" на Донбассе

В воскресенье состоятся промежуточные выборы народных депутатов в Ивано-Франковской и Донецкой областях

Зеленский утвердил одобренную СНБО стратегию военной безопасности Украины

Зеленский ввел в действие решение СНБО о недропользовании – указ

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 19 марта о персональных специальных экономических и других санкциях

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский призвал всех лидеров "Нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для "сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня" на Донбассе

"Евросолидарность" требует заседания СНБО по ситуации на фронте и коронавирусу

В воскресенье состоятся промежуточные выборы народных депутатов в Ивано-Франковской и Донецкой областях

Депутаты собрали необходимое количество подписей за внеочередное заседание Рады

Офис президента применяет админресурс на 87-ом избирательном округе – КИУ

"Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ и "Батькивщина" лидируют в рейтинге партий

Кравчук: Украина должна быть готовой к возможному расширению агрессии РФ

Зеленский утвердил одобренную СНБО стратегию военной безопасности Украины

Зеленский ввел в действие решение СНБО о недропользовании – указ

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 19 марта о персональных специальных экономических и других санкциях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА