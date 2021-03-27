Тимошенко заявила о необходимости срочно профинансировать изготовление собственной вакцины против Covid-19

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о необходимости на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта внести изменения в госбюджет и сформировать государственный заказ на изготовление отечественных вакцин против коронавируса.

"Вторник - это день, когда нам нужно сделать важный шаг. Нам надо немедленно отработать изменения в бюджет и сделать госзаказ на наши предприятия, которые могут производить вакцину. Это госзаказ может обеспечить гарантию нашим производителям фармпрепаратов, чтобы они безотлагательно начали переговоры о производстве по лицензиям, которые они получат, или мы немедленно будем финансировать разработку отечественной вакцины", - цитирует Тимошенко пресс-служба парти.

По убеждению Тимошенко, финансировать изготовление собственной вакцины нужно не прекращая переговоры с другими странами о закупке качественных препаратов для прививки против Covid-19.