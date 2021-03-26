Политика

20:49 26.03.2021

Зеленский призвал всех лидеров "Нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для "сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня" на Донбассе

1 мин читать
Зеленский призвал всех лидеров "Нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для "сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня" на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран "Нормандской четверки" сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня на Донбассе.

"Цена войны - жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров "Нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - написал Зеленский в соцсети Twitter в пятницу.

Как сообщалось, четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе пос. Шумы Торецкого горсовета Донецкой области 26 марта.

Источник:

Теги: #зеленский #четверка #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:18 26.03.2021
ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

21:13 26.03.2021
"Слуга народа" осуждает нарушение режима прекращения огня на Донбассе российскими наемниками – заявление

"Слуга народа" осуждает нарушение режима прекращения огня на Донбассе российскими наемниками – заявление

21:13 26.03.2021
"Слуга народа" осуждает нарушение режима прекращения огня на Донбассе российскими наемниками – заявление

"Слуга народа" осуждает нарушение режима прекращения огня на Донбассе российскими наемниками – заявление

21:02 26.03.2021
Зеленский: В ближайшее время поговорю со всеми лидерами "нормандской четверки"

Зеленский: В ближайшее время поговорю со всеми лидерами "нормандской четверки"

20:24 26.03.2021
"Евросолидарность" требует заседания СНБО по ситуации на фронте и коронавирусу

"Евросолидарность" требует заседания СНБО по ситуации на фронте и коронавирусу

19:29 26.03.2021
Все госуслуги для жителей временно оккупированных территорий Украины намеренны перевести в онлайн-формат до 2023 года

Все госуслуги для жителей временно оккупированных территорий Украины намеренны перевести в онлайн-формат до 2023 года

19:19 26.03.2021
Президент Украины проводит консультации с лидерами "нормандской четверки" в связи с обострением на Донбассе - Арестович

Президент Украины проводит консультации с лидерами "нормандской четверки" в связи с обострением на Донбассе - Арестович

15:10 26.03.2021
Зеленский поздравил евреев с наступающим Песахом

Зеленский поздравил евреев с наступающим Песахом

20:58 25.03.2021
Зеленский обсудил вопросы вакцинации в Прикарпатье и помощь местному малому бизнесу

Зеленский обсудил вопросы вакцинации в Прикарпатье и помощь местному малому бизнесу

20:22 25.03.2021
Зеленский ввел в действие решение СНБО от 19 марта о персональных специальных экономических и других санкциях

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 19 марта о персональных специальных экономических и других санкциях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В воскресенье состоятся промежуточные выборы народных депутатов в Ивано-Франковской и Донецкой областях

Зеленский утвердил одобренную СНБО стратегию военной безопасности Украины

Зеленский ввел в действие решение СНБО о недропользовании – указ

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 19 марта о персональных специальных экономических и других санкциях

Зеленский подписал закон о предотвращении чрезмерного давления на бизнес

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко обсудил с послом Китая поставки вакцины от Covid-19

В воскресенье состоятся промежуточные выборы народных депутатов в Ивано-Франковской и Донецкой областях

Тимошенко: Страховая медицина - это качественное лечение пациентов и достойная зарплата для медиков

Депутаты собрали необходимое количество подписей за внеочередное заседание Рады

Офис президента применяет админресурс на 87-ом избирательном округе – КИУ

"Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ и "Батькивщина" лидируют в рейтинге партий

Кравчук: Украина должна быть готовой к возможному расширению агрессии РФ

Зеленский утвердил одобренную СНБО стратегию военной безопасности Украины

Зеленский ввел в действие решение СНБО о недропользовании – указ

Зеленский подписал закон о предотвращении чрезмерного давления на бизнес

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА