Зеленский призвал всех лидеров "Нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для "сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня" на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран "Нормандской четверки" сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня на Донбассе.

"Цена войны - жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров "Нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - написал Зеленский в соцсети Twitter в пятницу.

Как сообщалось, четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе пос. Шумы Торецкого горсовета Донецкой области 26 марта.

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