Политика

20:24 26.03.2021

"Евросолидарность" требует заседания СНБО по ситуации на фронте и коронавирусу

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"Евросолидарность" требует заседания СНБО по ситуации на фронте и коронавирусу

Гибель четырех украинских военнослужащих за последние сутки и предложения по оборонно-дипломатическим действиям Украины в ответ на провокации россиян должны был безотлагательно рассмотрены на заседании Совета национальной безопасности и обороны, говорится в заявлении партии "Европейская солидарность", опубликованном на ее сайте в пятницу.

"Власти должны объяснить обществу, какой у нее план", - отмечают в политсиле.

Кроме ситуации на фронте, "Евросолидарность" выступает за рассмотрение на СНБО ситуации с пандемией коронавируса.

Эти же вопросы, убеждены в политсиле, должны рассматриваться и на внеочередном заседании Верховной Рады.

Теги: #снбо #евросолидарность #донбасс #коронавирус
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