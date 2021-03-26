Политика

18:33 26.03.2021

Порошенко обсудил с послом Китая поставки вакцины от Covid-19

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Порошенко обсудил с послом Китая поставки вакцины от Covid-19

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко обсудил с послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном пути усиления сотрудничества в целях борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщается на сайте "Евросолидарности", в ходе телефонного разговора в пятницу Порошенко обратил внимание собеседника на угрожающую ситуацию с распространением коронавируса в Украине, подчеркнул насущную необходимость вакцинации украинских граждан и поблагодарил китайскую сторону за проявление солидарности путем поставки первой партии китайской вакцины в Украину.

"Порошенко призвал китайскую сторону продолжить поставки в Украину вакцин для эффективного противодействия COVID-19", - говорится в сообщении.

Теги: #порошенко #вакцина #евросолидарность
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