Тимошенко: Страховая медицина - это качественное лечение пациентов и достойная зарплата для медиков

Команда Всеукраинского объединения "Батькивщина" разработала базовый системный закон о страховой медицине в Украине, основанный на лучшем мировом опыте, принятие которого обеспечит четырехкратный рост финансирования медицинской отрасли и облегчит украинцам доступ к качественному лечению, а медикам - достойную оплату труда, сообщается на сайте политсилы.

"Почему власти решили, что украинцы самые богатые, что они даже смогут втором звене делать софинансирование медицинских услуг? Удивительно, когда среднестатистический американец, у которого в 20 раз больше доход, чем у украинца, из своего кармана не платит за услуги по здравоохранению, ведь у него есть страховка. Так же делается в Германии, Италии, Франции. Хватит с Украины медицинских экспериментов, нам нужна страховая медицина", - сказала Тимошенко во время рабочего визита в Черниговскую областную больницу.

По ее словам, самая насущный задача сегодня, в период третьей волны коронавируса, как можно скорее убрать несправедливость, которая существует в оплате труда медиков.

"Врачи, которые прямо работают с ковидными больными, потому что они их лечат, получают специальную доплату, а другие медики и медицинский персонал, то есть все, кто косвенно причастен к ковидным больным, но все равно каждый день с ними контактируют, не получают никаких доплат. Например, биологи, специалисты по КТ, МРТ, водители скорых. Мы хотим это исправить через Фонд противодействия ковиду, который мы "выбили" в бюджете на этот год. Чтобы деньги пошли именно на заработные платы врачам", - сообщила лидер "Батькивщины".

Она отметила, что внедрение страховой медицины поможет не допустить в будущем случаев дискриминации в оплате труда медиков.

"Мы хотим добиться внедрения страховой медицины, которая позволила бы больному человеку не вытягивать последние деньги из кармана на оплату лечения, а врачи имели все условия, чтобы отпустить человека домой здоровым, получив при этом достойную оплату за свой труд. Полноценная страховая медицина - это то, за что нам всем надо побороться, чтобы украинцы почувствовали другую динамику жизни, а отрасль – финансирование", - убеждена Тимошенко.