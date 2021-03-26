Офис президента применяет админресурс на 87-ом избирательном округе – КИУ

Привлечение Офисом президента к рабочему совещанию на тему вакцинации в Ивано-Франковской области Василия Вирастюка, одного из кандидатов в народные депутаты по 87-му избирательному округу на довыборах в парламент, - это пример использования административного ресурса и противоречит международным стандартам свободных и честных выборов, указано в заявлении Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ).

"22 марта на официальном сайте Президента Украины была опубликована новость: "Владимир Зеленский обсудил с Василием Вирастюком течение вакцинации в Ивано-Франковской и помощь местному малому бизнесу во время карантина". Речь идет о рабочем совещании президента Украины о ходе вакцинации против COVID-19 и готовности медицинской системы в Ивано-Франковской, участие в которой приняли председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрей Бойчук, председатель Надворнянской объединенной территориальной общины Зиновий Андреевич и Василий Вирастюк", - говорится в заявлении, обнародованном в пятницу.

В нем уточняется, что последний был представлен как "общественный деятель, который является кандидатом в народные депутаты в 87-м мажоритарном округе".

"В тексте сообщения приведен ряд комментариев Василия Вирастюка. В частности, указано: "Василий Вирастюк напомнил, что еще во время январского усиления карантинных мероприятий в Ивано-Франковской наметилась тенденция к росту заболеваемости коронавирусом. Среди наиболее вероятных причин - высокая активность местного населения на новогодние и рождественские праздники и значительное количество туристов, которые посещали регион в это же время", - подчеркивают в КИУ.

Там отмечают, что Вирастюк также "поднял вопрос компенсации убытков малому и микробизнесу, которые предприниматели понесли в результате усиления карантина ".

"По оценке КИУ указанные сообщения на официальном сайте президента является примером использования административного ресурса и скрытой агитацией в пользу В. Вирастюка", - говорится в заявлении.

КВУ отмечает, что привлечение ресурсов органов государственной власти для проведения скрытой агитации в пользу одного из кандидатов нарушает принцип равенства кандидатов на округе № 87.

По мнению Комитета избирателей, привлечения Вирастюка к обсуждению вакцинации населения стало возможным в результате того, что он является кандидатом от президентской партии в 87-ом избирательном округе, а не за его профессиональный опыт.

"К подобным совещаниям с участием президента Украины должны привлекаться профессионалы и специалисты по противоэпидемических мероприятий, а не отдельные кандидаты в народные депутаты, поскольку на таких мероприятиях решаются вопросы, связанные с жизнью и здоровьем граждан", - сообщают в Комитете.

Там также призывают Владимира Зеленского придерживаться принципов честных и свободных выборов и не создавать дополнительные преимущества для отдельных кандидатов с использованием государственных ресурсов, в частности, путем привлечения таких лиц к рабочим мероприятий с участием главы государства и выборочного освещения такой информации на официальном веб-сайте президента Украины.

Как сообщалось, довыборы в Верховную Раду назначены на 28 марта 2021 года.

Среди кандидатов в депутаты на промежуточных выборах по округу №87 лидирует представитель от партии "За майбутне", экс-директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 14-22 февраля.

Шевченко поддерживают 42,8% тех, кто определился и принял бы участие голосовании. Кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского поддерживают 21,4%, спортсмена и актера ("Слуга народа") Василия Вирастюка - 15,8%.