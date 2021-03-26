Кравчук: Украина должна быть готовой к возможному расширению агрессии РФ

Украина должна быть готовой к возможному расширению агрессии Российской Федерации, считает глава Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.

"Мы должны быть готовы ко всему. Я скажу откровенно и хочу, чтобы меня услышали все: в основном документе России о внешней политике есть такая запись: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России". То есть они не видят Украину как отдельное государство. они видят Украину как некую подчиненную территорию, как губернию. Я даже не знаю, как они это понимают ", - сказал Кравчук в эфире телеканала "Дом".

Он отметил, что от России можно ожидать любых действий.

"Мы не можем утверждать: нет, этого (углубления конфликта – ИФ) не произойдет… Я уверен, если Россия рискнет расширить агрессию, она встретит сопротивление со стороны Украины очень жесткую. И не только от Украины. Мировое сообщество, о чем заявляли многие страны и США в частности, не позволит России вести себя так, как она действовала до этого. Мы поставим Россию в границы международного права ", - резюмировал Кравчук.