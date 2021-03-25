Политика

13:53 25.03.2021

Разговор Байдена и Зеленского состоится в ближайшее время – Госдеп

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Разговор Байдена и Зеленского состоится в ближайшее время – Госдеп

Телефонный разговор между президентом США Джозефом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским состоится уже в ближайшее время, однако этот звонок должен быть подкреплен действиями, сообщил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

"Я думаю, что вы правы: доверие очень важно в любых отношениях. Как внутри страны, так и между странами. Думаю, президент Байден, будучи вице-президентом, достиг замечательных результатов, пытаясь построить это доверие с украинскими коллегами. Очевидно, доверие является двусторонним, и я ожидаю, что в ближайшее время между нашими лидерами состоится разговор. Звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями", - сказал Кент в интервью "Голосу Америки" в четверг.

Он напомнил, что государственный секретарь США Энтони Блинкен два месяца назад сообщил о готовности поддержать Украину в обороне от агрессии из-за границы со стороны РФ, а также в преодолении вызовов изнутри. Кент подчеркнул, что эта администрация отдает приоритет борьбе с коррупцией и помогает демократиям процветать.

"Ожидания украинцев и американцев понятны. Усилия по реформам нужно продолжать и усиливать. Абсолютно важным является судебный сектор. То, как украинская власть выйдет из конституционного кризиса, созданного Конституционным судом, который подрывает и предотвращает изменения, является настоящим вызовом для украинцев", - указал Кент.

Он подчеркнул, что США готовы оказать в этом партнерскую поддержку.

"Но если быть четким, то любой закон, который ставит под угрозу независимость организаций, будь то НАБУ или Национальный банк, не помогает Украине. И международным партнерам - будь то МВФ или США, будет сложно продолжать поддержку, если эти усилия не ведут к необходимым Украине реформам и изменениям", - добавил Кент.

Заместитель помощника госсекретаря США заверил, что с заполнением команды в Государственном департаменте, и когда они все получат прививки и смогут восстановить путешествия, можно будет увидеть активную дипломатию США в направлении урегулирования ситуации на Донбассе.

Теги: #зеленский #прогноз #разговор #байден
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