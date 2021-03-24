Политика

21:04 24.03.2021

Украина готова сделать всё, чтобы на Донбассе перестали гибнуть люди – Ермак

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Украина готова сделать всё, чтобы на Донбассе перестали гибнуть люди – Ермак

Украина в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) и на уровне политических советников лидеров стран "нормандской четвёрки" подтверждает свою приверженность договорённостям от 22 июля 2020 года о введении режима прекращении огня на Донбассе для предотвращения гибели людей, подчеркивает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"На прошлой видеоконференции политических советников "нормандского формата", которая прошла 18 марта, мы призвали немедленно созвать - в любое время, в любом формате - внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, на котором стороны подтвердили бы, что есть готовность к возвращению к полноценному режиму прекращения огня", - сказал Ермак эксклюзивном блиц-интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Глава Офиса президента Украины сообщил, что российская сторона "отказалась от участия во внеочередном заседании подгруппы по безопасности, в свою очередь, украинская сторона подала подтверждающие этот факт документы".

По словам Ермака, пока нельзя говорить о том, что перемирие сорвалось, "но есть тенденция к эскалации обстановки по причине вооружённых провокаций со стороны незаконных вооружённых формирований ОРДЛО, на которые Украина вынуждена точечно отвечать".

Он также добавил, что "большинство смертей украинских военных в последнее время происходило по причине работы в ОРДЛО снайперов, за что должна быть введена ответственность".

"Еще раз подтверждаю, Украина готова в любое время сделать все необходимое, чтобы перестали гибнуть наши люди", - резюмировал Ермак.


Полный текст блиц-интервью Ермака будет опубликован на сайте информационного агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #перемирие #донбасс #нормандская_четверка
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