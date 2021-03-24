Дорожная карта по реализации "Минска" должна быть утверждена лидерами стран "нормандского формата" – Ермак

Утверждение "дорожной карты" реализации минских соглашений, которая может появиться на основе немецко-французского проекта "Ключевые кластеры по реализации минских соглашений" с доработками украинской и российской сторон, должно происходить на уровне лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ), подчеркивает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Окончательным согласованием "дорожной карты", по нашему мнению, должны заниматься именно лидеры "нормандского формата". Данную позицию поддерживают наши коллеги из Франции и Германии", - сказал Ермак в эксклюзивном блиц-интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Глава Офиса президента напомнил, что в решении лидеров стран "нормандского формата" определено, что "дорожная карта" разрабатывается в соответствующем четырёхстороннем формате на уровне политических советников лидеров Германии, Франции, Украины и РФ.

В тоже время Ермак добавил, что у Украины "нет возражений, чтобы в самом процессе разработки "дорожной карты" принимала участие Трёхсторонняя контактная группа".



Полный текст блиц-интервью Ермака будет опубликован на сайте информационного агентства "Интерфакс-Украина".