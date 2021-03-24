Политика

20:42 24.03.2021

Ермак пригласил представителей бизнеса принять участие в формировании международной и экономической повестки дня Украины

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Ермак пригласил представителей бизнеса принять участие в формировании международной и экономической повестки дня Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак пригласил представителей бизнеса принять участие в разработке законодательных инициатив и создании национального фонда инвестиций, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Каждый законодательный акт должен соответствовать прежде всего интересам наших граждан и одновременно давать развитие бизнесу и создавать действительно привлекательные условия для привлечения инвестиций", - заявил Ермак на встрече с представителями международных бизнес-ассоциаций.

Во встрече приняли участие вице-премьер-министр – министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, глава комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, заместитель руководителя Офиса президента по вопросам экономической политики Юрия Свириденко и советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов.

Представители власти рассказали о последних инициативах и предложениях, направленных на улучшения условий работы для бизнеса. Также обсуждалась модернизация Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и переговоры о так называемом промышленном безвизе. Отмечается, что благодаря участию представителей бизнеса в обновленном документе будут учтены те отрасли, которые ранее не входили в список.

Со своей стороны представители бизнес-ассоциаций, среди которых президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, председатель Совета директоров Американской торговой палаты, соучредитель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарна, генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, основатель и президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдайчук и исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова, отметили важность системного подхода в реализации озвученных инициатив.

Представители бизнеса подчеркнули важность судебной реформы и эффективной работы правоохранительных органов, и выразили готовность углубить сотрудничество.

Ермак также подчеркнул важность привлечения представителей бизнеса к различным направлениям деятельности государства и президента. В частности, речь шла о помощи в организации и наполнении экономической составляющей международных визитов президента для повышения их результативности.

"Мы с вами - в одной команде. Мы движемся в одном направлении, и у нас единые цели - чтобы наша страна, Украина, была успешной, и чтобы мы могли говорить о наших достижениях и победах", - подчеркнул он.

Теги: #законопроекты #бизнес
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