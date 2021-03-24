Публикация в российском СМИ подтверждает, что подготовленный Украиной и западными партнёрами мирный план реализации "Минска" находится в РФ– Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак указывает на то, что публикация в российской газете "КоммерсантЪ", раскрывающая положения доработанного Украиной немецко-французского проекта мирного урегулирования на Донбассе "Ключевые кластеры по реализации минских соглашений", подтверждает факт наличия этого документа у российской стороны.

"Положительный момент заключается в том, что опубликованный материал подтверждает мое предыдущее заявление, которое почему-то было поставлено под сомнение представителями России. Я напомню, что говорил о том, что план мирного урегулирования, созданный на базе немецко-французского проекта и доработанный украинской стороной, лежит на столе у российской делегации", - рассказал Ермак эксклюзивном блиц-интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он добавил, что "наличие у России мирного плана предоставляет ей возможность способствовать завершению войны на Донбассе, вернуть Украине её территории и людей при условии политической воли на то".

Ермак также добавил, что сам факт наличия такой публикации в российских СМИ, разглашающих детали переговорного процесса между политическими советниками "нормандской четверки", "нарушает существующую этику внутренних договорённостей в рамках "нормандского формата".

24 марта российское издание "КоммерсантЪ" опубликовало материал, где раскрывается суть подготовленного немецко-французского проекта "Ключевые кластеры по реализации минских соглашений" с соответствующими предложениями к проекту украинской и российской сторон по их видению урегулирования ситуации на Донбассе.



Полный текст блиц-интервью Ермака будет опубликован на сайте информационного агентства "Интерфакс-Украина".