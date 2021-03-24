Политика

14:53 24.03.2021

Страны НАТО прогнозируют сложные отношения с РФ и готовы ним - Блинкен

1 мин читать
Страны НАТО прогнозируют сложные отношения с РФ и готовы ним - Блинкен

Союзники по НАТО ожидают сложных отношений с Россией в обозримом будущем, однако они готовы к этому, заявил в среду на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я думаю, что мы все ожидаем, что наши отношения с Россией останутся сложными в обозримом будущем, но это то, к чему мы готовы", - заявил Блинкен по итогам встречи министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе.

При этом он выразил надежду, что даже в такой ситуации можно будет добиться того, чтобы отношения с Россией были, "по крайней мере, предсказуемыми и стабильными".

"Учитывая это, наше намерение - взаимодействовать с Россией в тех сферах, где нам это нужно", - добавил Блинкен.

Теги: #рф #нато #блинкен
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:28 24.03.2021
Госсекретарь США - министру ФРГ Маасу: Северный поток-2 – плохая идея, к компаниям, причастным к его реализации, будут применены санкции

Госсекретарь США - министру ФРГ Маасу: Северный поток-2 – плохая идея, к компаниям, причастным к его реализации, будут применены санкции

07:00 24.03.2021
Главы МИД стран НАТО видят в России угрозу для евроатлантической безопасности

Главы МИД стран НАТО видят в России угрозу для евроатлантической безопасности

18:16 23.03.2021
США продолжат борьбу с ИГИЛ - госсекретарь

США продолжат борьбу с ИГИЛ - госсекретарь

13:12 23.03.2021
Три члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3 погибли при нештатном срабатывании катапульты на аэродроме под Калугой

Три члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3 погибли при нештатном срабатывании катапульты на аэродроме под Калугой

09:52 23.03.2021
МИД: Планы открыть представительство "Справедливой России" в Донецке и Луганске - доказательство эскалации РФ ситуации в ОРДЛО

МИД: Планы открыть представительство "Справедливой России" в Донецке и Луганске - доказательство эскалации РФ ситуации в ОРДЛО

00:21 23.03.2021
Главы МИД стран НАТО обсудят проблемы альянса, включая российский вопрос

Главы МИД стран НАТО обсудят проблемы альянса, включая российский вопрос

17:19 22.03.2021
Минкультуры Украины внес российского телеведущего Дружко в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Минкультуры Украины внес российского телеведущего Дружко в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

15:36 22.03.2021
Генсек НАТО намерен обсуждать с госсекретарем США Россию, у которой нет права запрещать другим странам быть в Альянсе

Генсек НАТО намерен обсуждать с госсекретарем США Россию, у которой нет права запрещать другим странам быть в Альянсе

15:14 22.03.2021
Дата и формат будущего саммита НАТО еще не известны и будут определены позже – Столтенберг

Дата и формат будущего саммита НАТО еще не известны и будут определены позже – Столтенберг

13:49 22.03.2021
Разумков: Реформирование сферы безопасности согласно стандартам НАТО - приоритет для Украины

Разумков: Реформирование сферы безопасности согласно стандартам НАТО - приоритет для Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Евросолидарность" требует рассмотреть проблему коронавируса на СНБО – Герасимов

В "Голосе" предупредили шестерых партийцев о возможном исключении – нардеп Юрчишин

Тимошенко: "Батькивщина" продолжит борьбу за украинскую землю

Проект постановления о назначении внеочередных выборов харьковского мэра на 31 октября зарегистрирован в Раде

"Слуга народа" будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады для оценки событий, произошедших в субботу под зданием ОП

ПОСЛЕДНЕЕ

Тищенко возглавил Закарпатскую областную парторганизацию "Слуги народа"

Венецианская комиссия обнародовала рекомендации в отношении законопроекта о политических партиях

"Евросолидарность" требует рассмотреть проблему коронавируса на СНБО – Герасимов

В "Голосе" предупредили шестерых партийцев о возможном исключении – нардеп Юрчишин

Тимошенко: "Батькивщина" продолжит борьбу за украинскую землю

Проект постановления о назначении внеочередных выборов харьковского мэра на 31 октября зарегистрирован в Раде

Профильный комитет Рады вынес на общественное обсуждение законопроект о местных госадминистрациях

Ермак проинформировал послов G7 о конфликте на Донбассе и усилиях в борьбе с дезинформацией

Разумков и Сассоли подписали меморандум о взаимопонимании между Верховной Радой и Европейским парламентом

В "Евросолидарности" не видят необходимости во внеочередном заседании Рады по событиям у Офиса президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА