Политика

12:44 24.03.2021

Тищенко возглавил Закарпатскую областную парторганизацию "Слуги народа"

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Тищенко возглавил Закарпатскую областную парторганизацию "Слуги народа"

Народный депутат Николай Тищенко (фракция "Слуга народа") стал главой Закарпатской областной организации одноименной партии.

Решение о его избрании было принято на собрании (конференции) Закарпатской областной организации, сообщает сайт партии "Слуга народа".

Отмечается, что на этом посту Тищенко сменил народного депутата Игоря Кривошеева.

Вместе с тем, Тищенко написал соответствующее заявление и сложил полномочия главы Киевской городской организации партии "Слуга народа", временной главой которой назначили народного депутата от "слуг" Лесю Забуранную.

Теги: #закарпатская #тищенко #слуга_народа
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