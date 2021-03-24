Тищенко возглавил Закарпатскую областную парторганизацию "Слуги народа"

Народный депутат Николай Тищенко (фракция "Слуга народа") стал главой Закарпатской областной организации одноименной партии.

Решение о его избрании было принято на собрании (конференции) Закарпатской областной организации, сообщает сайт партии "Слуга народа".

Отмечается, что на этом посту Тищенко сменил народного депутата Игоря Кривошеева.

Вместе с тем, Тищенко написал соответствующее заявление и сложил полномочия главы Киевской городской организации партии "Слуга народа", временной главой которой назначили народного депутата от "слуг" Лесю Забуранную.