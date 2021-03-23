Политика

12:32 23.03.2021

Тимошенко: "Батькивщина" продолжит борьбу за украинскую землю

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Тимошенко: "Батькивщина" продолжит борьбу за украинскую землю

Фракция "Батькивщина" в Верховной Раде противостоит намерениям власти снять любые ограничения и устранить государство от процесса продажи украинских сельскохозяйственных земель, сообщила в эфире "Украинского радио" лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Земельный пакет содержит три закона. Первый они уже приняли, и он вступает в силу 1 июля. Второй они продавливают сейчас, чтобы земля продавалась без каких-либо ограничений и без участия государства. Третий предусматривает продажу земли через аукционы, гарантирует бесперспективные соревнования украинских фермеров с глобальными банками", - сказала Тимошенко.

Как сообщается на сайте политсилы, она отметила, что на прошлой неделе в Верховной Раде рассматривались поправки к законопроекту №2194, который вносит в Земельный кодекс Украины пять "особо опасных" изменений.

"Изменениями в Земельный кодекс они снимают ряд важных запретов. Государство полностью устраняется от любого влияния на продажу земли, а также контроля над ее использованием. Даже изменение целевого назначения будет осуществляться собственником земли, а не государством. Отменяется запрет на продажу земли иностранцам. Отменяется понятие "особо ценные земли", что позволит распродавать наше национальное достояние - леса, водоемы, природные заповедники. Зато разрешается снимать верхний плодородный слой почвы. Это трагический закон, который окончательно добивает нашу землю, поэтому "Батькивщина" и внесла тысячи поправок к нему", - пояснила политик.

Она отметила, что лучший путь развития сельского хозяйства предложила ООН, признав приоритетом десятилетия развитие семейного фермерства. Но этому будет предшествовать серьезная борьба для защиты украинской земли.

"Надо не допустить принятия этих законов в Верховной Раде, и "Батькивщина" этим занимается. Также стоит дождаться решения Конституционного суда, в который наша команда направила представление о признании неконституционным всего земельного пакета законов. Если этого не произойдет, мы будем поднимать народ и вместе защищать землю", - резюмировала Тимошенко.

Теги: #земля #тимошенко #батькивщина
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