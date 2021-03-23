Проект постановления о назначении внеочередных выборов харьковского мэра на 31 октября зарегистрирован в Раде

Проект постановления о назначении внеочередных выборов харьковского городского головы на воскресенье 31 октября 2021 года зарегистрирован в Верховной Раде.

Как сообщает сайт парламента, соответствующий проект постановления №5292 зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник.

Авторы проекта постановления - народные депутаты из фракции “Слуга народа” - глава парламентского комитета по вопросам организации госвласти Андрей Клочко и его заместитель Алина Загоруйко.

Ранее 17 марта парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал Верховной Раде назначить внеочередные выборы харьковского городского головы на 31 октября.

Как сообщалось, 24 февраля 2021 года Харьковский городской совет на сессии принял решения о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса, повторно избранного на должность на очередных выборах 25 октября 2020 года.

Кернес скончался 16 декабря 2020 года на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19 и был похоронен в Харькове 23 декабря.

3 марта 2021 года городские власти Харькова предоставили в Верховную Раду документы для назначения внеочередных выборов мэра. Парламент должен в течение 90 дней принять решение.