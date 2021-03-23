Ермак проинформировал послов G7 о конфликте на Донбассе и усилиях в борьбе с дезинформацией

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с послами стран "Большой семерки" (G7) проинформировал их о конфликте на Донбассе и усилиях в борьбе с дезинформацией.

"Вчера послы G7 с радостью продолжили свой регулярный диалог с Андреем Ермаком. Послы приветствовали его преданность независимости НБУ и приняли во внимание предоставленную им информацию о конфликте на Донбассе и усилиях в борьбе с дезинформацией", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине во вторник.