Политика

10:12 23.03.2021

Ермак проинформировал послов G7 о конфликте на Донбассе и усилиях в борьбе с дезинформацией

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Ермак проинформировал послов G7 о конфликте на Донбассе и усилиях в борьбе с дезинформацией

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с послами стран "Большой семерки" (G7) проинформировал их о конфликте на Донбассе и усилиях в борьбе с дезинформацией.

"Вчера послы G7 с радостью продолжили свой регулярный диалог с Андреем Ермаком. Послы приветствовали его преданность независимости НБУ и приняли во внимание предоставленную им информацию о конфликте на Донбассе и усилиях в борьбе с дезинформацией", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине во вторник.

 

Теги: #g7 #ермак #донбасс
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