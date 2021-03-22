Политика

20:23 22.03.2021

Разумков и Сассоли подписали меморандум о взаимопонимании между Верховной Радой и Европейским парламентом

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Разумков и Сассоли подписали меморандум о взаимопонимании между Верховной Радой и Европейским парламентом

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли подписали Меморандум о взаимопонимании между Верховной Радой и Европейским парламентом, информирует сайт украинского парламента в понедельник.

Согласно сообщению, цель Меморандума - регулирование общих рамок для парламентской поддержки, включая проведение "диалогов Жана Моне".

"Этот документ поможет нам дальше развивать и внедрять те новейшие европейские демократические стандарты, к которым стремится Верховная Рада. Сотрудничество с Европарламентом для нас важно и даст свой результат. Оно и сегодня нам помогает проводить реформы ", - заявил Разумкова во время встречи с Сассоли.

По словам Разумкова, руководство украинского парламента и лидеры депутатских фракций готовы внедрять лучшие европейские практики парламентаризма для повышения эффективности работы законодательного органа.

"Я высоко ценю вклад руководства Европарламента и политических координаторов в дело реформирования Верховной Рады Украины", - отметил спикер украинского парламента.

В ходе встречи речь шла и о дальнейших приоритетах межпарламентского сотрудничества, европейской и евроатлантической интеграции Украины, ситуации безопасности на Донбассе и в Крыму.

"Мы рады, что Европарламент в очередной раз выразил безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул Разумков.

Председатель Верховной Рады отметил, что Украина делает все возможное для достижения прогресса в политико-дипломатическом урегулировании ситуации на Востоке страны. Он обратил внимание, что, начиная с января 2021 года, Украина вынуждена констатировать многочисленные случаи нарушения режима прекращения огня.

Разумков также подчеркнул, что деоккупация Крыма имеет приоритетное значение для Украины. Он призвал Сассоли помочь принять резолюцию по Крыму на ближайшей пленарной сессии Европарламента и предложил присоединиться к "Крымской платформе".

Председатель Верховной Рады выразил благодарность за поддержку Украины и санкционную политику против Российской Федерации.

"Мы высоко ценим продолжение всех существующих пакетов санкций и неизменное единство позиции в принятии решения об очередном продлении срока действия экономических санкций", - отметил он.

Как сообщалось, Разумков в понедельник находится с рабочим визитом в Бельгии.

Теги: #европарламент #меморандум
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