Политика

18:38 22.03.2021

В Раде еще не начали сбор подписей для проведения внеочередного заседания из-за протестов - Разумков

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В Раде еще не начали сбор подписей для проведения внеочередного заседания из-за протестов - Разумков

В Верховной Раде не выдавали подписные листы для сбора подписей народных депутатов в поддержку внеочередного пленарного заседания в связи с субботними акциями протеста, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня, насколько мне известно, такие подписные листы у Верховной Рады не требовали", - сказал Разумков журналистам в понедельник в Брюсселе.

Он также отметил, что и проект постановления, который может быть рассмотрен на внеочередном пленарном заседании в парламенте, еще не зарегистрирован.

Спикер напомнил, что согласно Конституции Украины и регламенту Верховной Рады внеочередное заседание должно быть созвано в течение трех дней после того, как закончен сбор 150 подписей народных депутатов в поддержку его проведения.

"Как только это произойдет, если будет 150 народных депутатов, которые поставят свои подписи под предложением созвать внеочередное заседание, будем действовать в границах моей компетенции согласно регламенту Верховной Рады и Конституции", - резюмировал Разумков.

Как сообщалось, в субботу вечером под стенами Офиса президента проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей.

Теги: #рада #внеочередное_заседание
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