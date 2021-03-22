"Слуга народа" за проведение на этой неделе внеочередного заседания Рады из-за событий на Банковой

В "Слуге народа" выступают за проведение уже на этой неделе внеочередного пленарного заседания парламента для оценки событий у здания Офиса президента (ОП) в субботу, 20 марта, сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Слуга народа" выступает за проведение внеочередного заседания Верховной Рады уже на этой неделе, где должны заслушать силовиков и принять постановление по оценке событий под Офисом президента", - сказал Корниенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Корниенко подчеркнул, что "Слуга народа" поддерживает право граждан на мирный протест, однако партия против вандализма, надругательства над государственными символами.

"Мы поддерживаем право граждан на мирный протест, как проявление демократии, но точно не поддерживаем вандализм, насилие, порчу символов нашего государства. Именно поэтому собираем заседание, чтобы принять постановление и осудить события во время акции под ОП", - отметил народный депутат.

Он подчеркнул, что некоторые политические партии должны признать свою ответственность за произошедшее во время акции протеста у здания Офиса президента.

"Считаем, что некоторые политические партии должны признать ответственность за события на Банковой (ул.Банковая, где находится Офис президента – ИФ). Ведь через свои СМИ они рекламировали протестную кампанию за Сергея Стерненко, и определенные депутаты приглашали всех прийти на акцию в субботу… Они должны понести, по крайней мере, моральную и политическую ответственность за то, что произошло. Извиниться за беспорядок, который они поддерживали. Эти лица сделали для российских пропагандистов за один вечер субботы больше, чем за месяц телеканалы Медведчука (телеканалы, попавшие по решению СНБО под санкции – ИФ)", - сказал Корниенко.

Народный депутат убежден, что уличное насилие и беспорядок должны прекратиться, "потому что цивилизованное государство не построишь на файерах и пиротехнике".

"Мы боремся за европейскую перспективу для Украины уже более 7 лет не для того, чтобы кто-то в Киеве на радость Москве пытался поджечь украинские институции. Мы должны быть солидарны в украинском деле и цивилизованно искать решение для тех проблем, которые существуют в нашем обществе", - резюмировал Корниенко.

Как сообщалось, 20 марта у здания Офиса президента проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, активисты нанесли красной краской надписи на фасаде здания ОП.

По факту действий митингующих под Офисом президента Украины и нанесения ущерба зданию ОП, открыто уголовное производство. За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из участников.

Следственный отдел Печерского управления полиции начал уголовное производство на ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОП проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранителей.

Члены Кабинета министров Украины осудили вандализм и надругательство над государственными символами.