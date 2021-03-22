Президент Евросовета в разговоре с Путиным: отношения с РФ могут развиваться по-другому в случае прогресса в Минском процессе

Президент Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным констатировал, что отношения между Брюсселем и Москвой находятся на низком уровне, однако это изменится, если, в частности, будет прогресс в выполнении Минских соглашений об урегулировании ситуации на востоке Украины.

Как говорится в пресс-релизе Европейского совета, распространенном в понедельник, телефонный разговор состоялся в связи с проведением заседания Совета Европы, которое пройдет 25 и 26 марта, где, как ожидается, будут обсуждаться отношения ЕС с РФ.

"Президенты обсудили отношения между ЕС и Россией. Президент Мишель выразил мнение, что отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне, и подтвердил подход Европейского Союза к пяти руководящим принципам, которые основаны на основных ценностях ЕС. В настоящее время существуют разногласия по многим вопросам. С точки зрения ЕС, отношения с Россией могут развиваться в ином направлении, только если будет устойчивый прогресс по таким вопросам, как выполнение минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак на государства-члены и соблюдение прав человека", - сказано в пресс-релизе.

В этом контексте обсуждалось и дело российского блогера Алексея Навального. "Шарль Мишель повторил призыв ЕС к российским властям освободить Навального и провести прозрачное расследование покушения на него", - говорится в сообщении.

Лидеры также обменялись мнениями о пандемии Covid-19, о вакцинах, региональных и глобальных проблемах.