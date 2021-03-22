Генсек НАТО намерен обсуждать с госсекретарем США Россию, у которой нет права запрещать другим странам быть в Альянсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе обсуждения с государственным секретарем США Энтони Блинкеном намерен, кроме прочего, поднять вопрос России, у которой нет права запрещать странам быть членом Альянса.

Такое обсуждение состоится в ходе двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО, которое пройдет физически в Брюсселе 23-24 марта и в котором примет участие новый государственный секретарь США администрации Джо Байдена Блинкен.

"Я жду с нетерпением госсекретаря Блинкена на встрече министров иностранных дел и среди предметов для обсуждения также есть Россия, которая часто заявляла, что у нее есть какое-то право отвергать право страны присоединиться к НАТО. Мы видели это не так давно в случае с Боснией и Герцеговиной. Решать, будет ли страна членом НАТО или нет, будет НАТО и страна-аспирант, а не государство за пределами (альянса). Это - суверенное право каждой нации, включая Грузию и Украину или Боснию и Герцеговину, выбрать свой путь, только тем странам, которые запросили членство, и союзникам по НАТО – только им (решать), кто-либо еще не может вмешиваться в этот демократический процесс", - заявил он.

Столтенберг вновь подтвердил, что "двери НАТО остаются открытыми".

"Мы это продемонстрировали за последние пару лет, приняв новых членов Черногорию и Северную Македонию. Это четко демонстрирует, что наши двери открыты не только в теории, но это в НАТО происходит в реальности", - констатировал генсек Альянса.