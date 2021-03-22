Политика

13:23 22.03.2021

Украина хочет стать членом ЕС и НАТО на протяжении 5-10 лет - Шмыгаль

1 мин читать
Украина хочет стать членом ЕС и НАТО на протяжении 5-10 лет - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Украина хочет стать членом Европейского Союза и НАТО на протяжении 5-10 лет.

"Нашим желанием является, в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это конечно зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО. Украина стремится получить членство в Североатлантическом альянсе. Мы уже очень тесно сотрудничаем с НАТО. Высоким свидетельством этого стали заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберґа, что "двери НАТО открытыми для Украины", - сказал Шмыгаль в интервью немецкой газете "Handelsblatt".

Премьер отметил, что не видит принципиальных препятствий с европейской стороны относительно членства Украины в ЕС.

"Есть две причины, почему мы до сих пор не в ЕС. Мы все еще работаем над европейскими стандартами, но мы уверены, что достигнем значительного прогресса, не в последнюю очередь благодаря диджитализации. Во-вторых, в ЕС также есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению ЕС", - добавил Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #ес #украина #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:49 22.03.2021
Разумков: Реформирование сферы безопасности согласно стандартам НАТО - приоритет для Украины

Разумков: Реформирование сферы безопасности согласно стандартам НАТО - приоритет для Украины

13:16 22.03.2021
Шмыгаль о высказываниях Байдена о Путине: Я поддерживаю такие формулировки

Шмыгаль о высказываниях Байдена о Путине: Я поддерживаю такие формулировки

11:42 22.03.2021
Шмыгаль поручил разработать алгоритм возмещения потерь предпринимателям, прекратившим деятельность из-за ужесточения карантина

Шмыгаль поручил разработать алгоритм возмещения потерь предпринимателям, прекратившим деятельность из-за ужесточения карантина

11:19 22.03.2021
Украина, как ожидается, 28 марта перейдет на летнее время

Украина, как ожидается, 28 марта перейдет на летнее время

09:12 22.03.2021
Второй этап вакцинации стартует в Украине 22 марта – Степанов

Второй этап вакцинации стартует в Украине 22 марта – Степанов

15:46 21.03.2021
Саммит Евросоюза в связи с распространением коронавируса в Европе пройдет в онлайн формате

Саммит Евросоюза в связи с распространением коронавируса в Европе пройдет в онлайн формате

13:58 21.03.2021
Регионы получат 500 млн грн субвенции на развитие спортивной инфраструктуры – Шмыгаль

Регионы получат 500 млн грн субвенции на развитие спортивной инфраструктуры – Шмыгаль

16:06 20.03.2021
Шмыгаль напомнил главе Бундестага Германии о геополитической угрозе "Северного потока-2"

Шмыгаль напомнил главе Бундестага Германии о геополитической угрозе "Северного потока-2"

13:17 20.03.2021
Украина подписала с шестью производителями вакцины от COVID-19 предварительные соглашения на поставки - Шмыгаль

Украина подписала с шестью производителями вакцины от COVID-19 предварительные соглашения на поставки - Шмыгаль

12:54 20.03.2021
Шмыгаль обсудил с бургомистром Берлина сотрудничество в сфере образования, транспорта и окружающей среды

Шмыгаль обсудил с бургомистром Берлина сотрудничество в сфере образования, транспорта и окружающей среды

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Слуга народа" будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады для оценки событий, произошедших в субботу под зданием ОП

Указ президента РФ, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму, юридически ничтожен - МИД

Офис президента заявляет об обеспокоенности внутренними распрями в Нацбанке

Порошенко: Оппозиция - за вакцинацию, но у власти нет вакцин

Корниенко считает необходимым проверять слова Дубинского

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект о местном референдуме вынесен на общественное обсуждение

Арахамия надеется на продолжение поддержки Украины со стороны Конгресса США

В Раде зарегистрировали законопроект о санкционной политике

В "Голосе" считают нецелесообразным проводить внеочередное заседание Рады из-за событий у ОП

Нардеп Безуглая предлагает заслушать на комитете рады по нацбезопасности представителей СБУ относительно событий, связанных со Стерненко

"Слуга народа" будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады для оценки событий, произошедших в субботу под зданием ОП

Указ президента РФ, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму, юридически ничтожен - МИД

Офис президента заявляет об обеспокоенности внутренними распрями в Нацбанке

Нарастающий конфликт между США и Россией отразится ударом по Украине - мнение

Обращение Рады о конституционности законопроекта о внесении изменений в Конституцию о порядке назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР поступило в КС – Совгиря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА