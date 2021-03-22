Арахамия надеется на продолжение поддержки Украины со стороны Конгресса США

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия надеется, что поддержка Украины со стороны Конгресса США, в том числе в военной сфере и усиление санкций против Российской Федерации, продолжится.

"Мы благодарны нашим партнерам из США за двухпартийную поддержку политики нашей страны и действий президента Украины Владимира Зеленского. Сейчас мы активно общаемся … нарабатывая материалы в сфере военной поддержки Украины со стороны США, борьбы с коррупцией и усиления санкционной политики в отношении Российской Федерации", - цитирует Арахамию сайт партии "Слуга народа".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в "Слуге народа", во время онлайн-встреч Арахамии с представителями Конгресса США на прошлой неделе, был представлен обновленный Акт в поддержку безопасности Украины.

"Он предусматривает денежную помощь и стратегическую поддержку. В частности, речь идет о разрешении на военное финансирование Украины на сумму до 300 млн. долларов в год. Документ также предлагает назначить специального посланника для Украины, который станет связующим звеном с США на переговорах в "Нормандском формате", - отмечает сайт партии.

По словам Арахамии, поддержка безопасности Украины со стороны США - это логичный шаг в комплексе мер по укреплению сотрудничества между Украиной и США.

Он также сообщил о договоренности, что онлайн-встречи с конгрессменами и сенаторами США станут постоянными и уже могут состояться в ближайшие недели.