В "Голосе" считают нецелесообразным проводить внеочередное заседание Рады из-за событий у ОП

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк считает нецелесообразным инициативу народных депутатов из фракции "Слуга народа" о проведении внеочередного заседания Верховной Рады в связи с событиями у Офиса президента 20 марта.

"Созыв внеочередного заседания именно по кейсу событий, которые произошли в субботу на Банковой, честно говоря, показывает немудрость и незрелость действующей власти. Я не понимаю, почему, когда происходили ужасные события на востоке (Украины – ИФ), внеочередное заседание никто не созывал. Когда у нас были открытые кейсы коррупции в действующей власти, когда у нас были проблемы, в том числе с судебной системой, против которой и вышло большинство протестующих, никто внеочередное заседание не созывал. Оно не созывается и в связи с увеличением заболеваний коронавирусом, и для принятия налоговых льгот или решений о поддержке бизнеса", - сказал Железняк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, инициатива о созыве внеочередного заседания парламента выглядит "как желание получить какие-то эфемерные политические баллы и еще больше нагнетает ситуацию".

Глава фракции считает, что внеочередное заседание стоит созывать для рассмотрения только одного вопроса - судебной реформы.

"Это будет здоровый, взрослый, мудрый ответ на ту ситуацию, которую мы наблюдаем уже второй день", - отметил Железняк.

Он подчеркнул, что созыв во время карантина внеочередного заседания по всем другим вопросам, особенно для того, чтобы осудить субботние события, является немудрым.

"Надеюсь, что действующая власть откажется от этой инициативы", - резюмировал Железняк.

Как сообщалось, в субботу 20 марта, у ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненка и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

По факту действий митингующих под Офисом президента Украины и нанесения ущерба зданию ОП, открыто уголовное производство. За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из участников.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство на ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей.

Члены Кабинета министров Украины осудили вандализм и надругательство над государственными символами, которые были замечены во время акции протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных под зданием Офиса президента 20 марта.