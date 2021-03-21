Нардеп Безуглая предлагает заслушать на комитете рады по нацбезопасности представителей СБУ относительно событий, связанных со Стерненко

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа") предлагает заслушать на заседании комитета представителей Службы безопасности Украины относительно событий, связанных с осужденным активистом Сергеем Стерненко.

"Обратилась к председателю комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (Александр Завитневич, фракция "Слуга народа" - ИФ), чтоб на заседании комитета заслушать СБУ относительно комплекса событий, связанных со Стерненко. Объект заслушивания - ДЗНГ (Департамент защиты национальной государственности СБУ)", - написала Безуглая в Facebook в воскресенье.