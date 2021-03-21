"Слуга народа" будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады для оценки событий, произошедших в субботу под зданием ОП

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" будут инициировать внеочередное заседание Верховной Рады для принятия Постановления относительно оценки событий, произошедших вечером в субботу, 20 марта, под зданием Офиса президента, сообщает в официальном заявлении партии "Слуга народа".

"Фракция "Слуги народа" всегда принципиально поддерживала право граждан на мирный протест как один из главных проявлений демократии. В то же время мы категорически не воспринимаем попытки подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями власти насилием, вандализмом, надругательством над символами нашего государства", - говорится в заявлении, обнародованном в воскресенье.

В нем отмечается, что нардепы от "Слуги народа" требуют от правоохранительных органов немедленно дать юридическую оценку событиям, которые происходили 20 марта под Офисом президента и определить степень вины тех или иных участников за материальный ущерб, причиненный государственному имуществу.

"Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятия постановления по оценкам данного происшествия, с задачами конкретным министрам и т.п.", - резюмируют в "Слуге народа".

Как сообщалось, в субботу вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей.

Он отметил, что "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".

В Офисе президента Украины также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже в ОП уточнили, что размер ущерба, нанесенного государству в результате действий протестующих, по предварительным данным, составляет примерно 2 млн грн.