Указ президента РФ, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму, юридически ничтожен - МИД

Указ президента России Владимира Путина, запрещающий иностранцам, в том числе украинским гражданам, владеть землей во временно оккупированном Крыму, юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий для Украины, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Указ президента РФ №201 юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

По его словам, запрет владеть землей в большинстве районов Крыма идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины с временно оккупированного полуострова.

"В худших традициях своих исторических предшественников руководство России фактически продолжает русифицировать Крым", - добавил Николенко.

Спикер МИД указал, что Россия в очередной раз демонстрирует вызывающее пренебрежение основополагающими нормами и принципами права, в том числе и международного.

"Такие действия не останутся без надлежащей оценки международного сообщества. Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурационного саммита в этом году", - заверил он.

20 марта на территории временно оккупированного Россией Крыма вступил в силу указ президента РФ о запрете иностранным гражданам владеть землей на полуострове.