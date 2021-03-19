Офис президента заявляет об обеспокоенности внутренними распрями в Нацбанке

Офис президента (ОП) в связи с растущей обеспокоенностью внутренними распрями в Национальном банке Украины, призывает руководство НБУ отбросить персональные амбиции и работать ради одной цели - макроэкономической стабильности Украины и процветания каждого гражданина.

"Офис президента Владимира Зеленского при поддержке западных партнеров Украины будет продолжать делать все необходимое, чтобы вернуть все украденные у украинского населения средства, включая деньги, связанные с ПриватБанком", – говорится в сообщении ОП в Facebook в пятницу.

В нем отмечается, что хотя президент не может и не будет вмешиваться в любое продолжающееся расследование, ОП призывает всех соответствующих должностных лиц действовать исключительно в интересах Украины и не преследовать любые личные интересы при исполнении своих обязанностей.

Как сообщалось, ранее в пятницу первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Нацбанк ведет внутреннее расследование касательно сотрудничества с занимающейся forensic-аудитом компанией Kroll Inc., консалтинговой фирмой AlixPartners, а также юридическими фирмами Hogan Lovells и Asters в деле о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации.

Помимо того, Офис Генерального прокурора на запрос агентства "Интерфакс-Украина" подтвердил, что главное следственное управление Государственного бюро расследований подтвердило, что по результатам рассмотрения обращения одной из общественных организаций в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения от 31 декабря 2020 года по признакам уголовных преступлений, в которых инициаторы обвиняют экс-главу НБУ Валерию Гонтареву и Рожкову.

"В ходе досудебного расследования проверяются обстоятельства возможного завладения должностными лицами Национального банка Украины (главой НБУ Г., и.о. главы НБУ Р.) совместно с руководителями и владельцами ряда юридических компаний по предварительному сговору группой лиц средствами на сумму свыше 900 млн грн, что является особо крупным размером, путем заключения договоров о предоставлении юридических услуг по завышенным ценам", – отмечается в ответе на запрос.

Согласно ему, речь идет о ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

"С целью проверки обстоятельств обращения, истребования актов приема-передачи денежных средств и выполненных работ следователями ГБР получены временные доступы к ним. Ни одному лицу о подозрении не сообщалось, проведение обысков не совершалось", – уточнили в Офисе генпрокурора.

В свою очередь в пресс-службе НБУ агентству "Интерфакс-Украина" заявили, что Нацбанк продолжает защищать законность решений по национализации ПриватБанка и твердо стоит на позиции, что виновные в злоупотреблениях лица должны быть привлечены к ответственности за доведение до банкротства крупнейшего банка в Украине.

"НБУ (...) способствовал проведению правоохранительными органами расследований по этим злоупотреблениям. Взаимодействие Нацбанка со всеми правоохранительными органами происходит (...) с соблюдением НБУ требований касательно тайны следствия и правового режима раскрытия банковской тайны", – указано в сообщении.

Регулятор также призвал СМИ воздержаться от распространения неподтвержденной информации о незаконном выводе средств из ПриватБанка до момента получения официальных комментариев от правоохранительных органов.

Как сообщалось, после ухода летом прошлого года главы НБУ Якова Смолия в отставку, которое он объяснил политическим давлением, и назначения новым главой НБУ Кирилла Шевченко из старого состава правления Нацбанка к настоящему времени остались только Рожкова и Дмитрий Сологуб.

Совет НБУ 2 октября 2020 года по инициативе главы НБУ решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и Сологубу в связи с нарушением ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка. Помимо того были перераспределены полномочия заместителей, однако после критики МВФ часть этих изменений была пересмотрена. По данным агентства, конфликт между новым главой НБУ и оставшимися членами правления остается в острой фазе.