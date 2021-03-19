Политика

17:01 19.03.2021

Офис президента заявляет об обеспокоенности внутренними распрями в Нацбанке

3 мин читать
Офис президента заявляет об обеспокоенности внутренними распрями в Нацбанке

Офис президента (ОП) в связи с растущей обеспокоенностью внутренними распрями в Национальном банке Украины, призывает руководство НБУ отбросить персональные амбиции и работать ради одной цели - макроэкономической стабильности Украины и процветания каждого гражданина.

"Офис президента Владимира Зеленского при поддержке западных партнеров Украины будет продолжать делать все необходимое, чтобы вернуть все украденные у украинского населения средства, включая деньги, связанные с ПриватБанком", – говорится в сообщении ОП в Facebook в пятницу.

В нем отмечается, что хотя президент не может и не будет вмешиваться в любое продолжающееся расследование, ОП призывает всех соответствующих должностных лиц действовать исключительно в интересах Украины и не преследовать любые личные интересы при исполнении своих обязанностей.

Как сообщалось, ранее в пятницу первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Нацбанк ведет внутреннее расследование касательно сотрудничества с занимающейся forensic-аудитом компанией Kroll Inc., консалтинговой фирмой AlixPartners, а также юридическими фирмами Hogan Lovells и Asters в деле о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации.

Помимо того, Офис Генерального прокурора на запрос агентства "Интерфакс-Украина" подтвердил, что главное следственное управление Государственного бюро расследований подтвердило, что по результатам рассмотрения обращения одной из общественных организаций в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения от 31 декабря 2020 года по признакам уголовных преступлений, в которых инициаторы обвиняют экс-главу НБУ Валерию Гонтареву и Рожкову.

"В ходе досудебного расследования проверяются обстоятельства возможного завладения должностными лицами Национального банка Украины (главой НБУ Г., и.о. главы НБУ Р.) совместно с руководителями и владельцами ряда юридических компаний по предварительному сговору группой лиц средствами на сумму свыше 900 млн грн, что является особо крупным размером, путем заключения договоров о предоставлении юридических услуг по завышенным ценам", – отмечается в ответе на запрос.

Согласно ему, речь идет о ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

"С целью проверки обстоятельств обращения, истребования актов приема-передачи денежных средств и выполненных работ следователями ГБР получены временные доступы к ним. Ни одному лицу о подозрении не сообщалось, проведение обысков не совершалось", – уточнили в Офисе генпрокурора.

В свою очередь в пресс-службе НБУ агентству "Интерфакс-Украина" заявили, что Нацбанк продолжает защищать законность решений по национализации ПриватБанка и твердо стоит на позиции, что виновные в злоупотреблениях лица должны быть привлечены к ответственности за доведение до банкротства крупнейшего банка в Украине.

"НБУ (...) способствовал проведению правоохранительными органами расследований по этим злоупотреблениям. Взаимодействие Нацбанка со всеми правоохранительными органами происходит (...) с соблюдением НБУ требований касательно тайны следствия и правового режима раскрытия банковской тайны", – указано в сообщении.

Регулятор также призвал СМИ воздержаться от распространения неподтвержденной информации о незаконном выводе средств из ПриватБанка до момента получения официальных комментариев от правоохранительных органов.

Как сообщалось, после ухода летом прошлого года главы НБУ Якова Смолия в отставку, которое он объяснил политическим давлением, и назначения новым главой НБУ Кирилла Шевченко из старого состава правления Нацбанка к настоящему времени остались только Рожкова и Дмитрий Сологуб.

Совет НБУ 2 октября 2020 года по инициативе главы НБУ решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и Сологубу в связи с нарушением ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка. Помимо того были перераспределены полномочия заместителей, однако после критики МВФ часть этих изменений была пересмотрена. По данным агентства, конфликт между новым главой НБУ и оставшимися членами правления остается в острой фазе.

Теги: #нбу #офис_президента
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:04 19.03.2021
НБУ ведет внутреннее расследование сотрудничества с Kroll в деле о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации – Рожкова

НБУ ведет внутреннее расследование сотрудничества с Kroll в деле о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации – Рожкова

10:49 19.03.2021
Офис генпрокурора возбудил дело по обвинению против Рожковой – СМИ

Офис генпрокурора возбудил дело по обвинению против Рожковой – СМИ

05:02 19.03.2021
В Киевской области возможно введение жестких ограничений - ОП

В Киевской области возможно введение жестких ограничений - ОП

16:46 16.03.2021
НБУ объяснил, как проверяет происхождение средств владельцев небанковских финучреждений

НБУ объяснил, как проверяет происхождение средств владельцев небанковских финучреждений

18:53 15.03.2021
Повышение учетной ставки НБУ до 6,5% поддержало 6 из 8 членов комитета НБУ

Повышение учетной ставки НБУ до 6,5% поддержало 6 из 8 членов комитета НБУ

17:06 12.03.2021
Независимость НБУ жизненно важна для МВФ - представитель Фонда о ситуации с цензурой в НБУ

Независимость НБУ жизненно важна для МВФ - представитель Фонда о ситуации с цензурой в НБУ

21:11 10.03.2021
Глава Нацбанка Украины заболел COVID

Глава Нацбанка Украины заболел COVID

16:13 10.03.2021
Департамент коммуникаций НБУ отрицает наличие альтернативной версии интервью с Рожковой

Департамент коммуникаций НБУ отрицает наличие альтернативной версии интервью с Рожковой

12:07 10.03.2021
Первый замглавы НБУ заявляет о попытках цензуры и отхода от прозрачности со стороны руководства центробанка

Первый замглавы НБУ заявляет о попытках цензуры и отхода от прозрачности со стороны руководства центробанка

19:19 05.03.2021
Офис президента: Украина благодарна партнерам за поддержку в борьбе с олигархами, будем двигаться на пути укрепления отношений, в том числе с США

Офис президента: Украина благодарна партнерам за поддержку в борьбе с олигархами, будем двигаться на пути укрепления отношений, в том числе с США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада в пятницу намерена провести внеочередное заседание - Разумков

Посольство США отмечает, что для телефонного разговора Байдена с Зеленским нет никаких специальных условий - СМИ

Зеленский: необходима более решительная реакция международных партнеров в отношении России из-за агрессии на Донбассе

Рада пока не планирует менять график работы из-за сурового карантина в Киеве - нардеп Верещук

Делегация России в ТКГ выразила готовность устранить из переговорного процесса осуждённую за терроризм в Украине "эксперта" из ОРДО - Арестович

ПОСЛЕДНЕЕ

Нарастающий конфликт между США и Россией отразится ударом по Украине - мнение

Обращение Рады о конституционности законопроекта о внесении изменений в Конституцию о порядке назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР поступило в КС – Совгиря

Порошенко: Оппозиция - за вакцинацию, но у власти нет вакцин

Корниенко считает необходимым проверять слова Дубинского

Украина и Литва считают важным сохранение санкций в связи со строительством "Северного потока-2" - Разумков

Рада проведет в пятницу два внеочередных заседания - Стефанчук

Пост президента Танзании впервые в истории страны заняла женщина

Рада в пятницу намерена провести внеочередное заседание - Разумков

Сенатор Круз обещает блокировать утверждение первого замгоссекретаря США до "полного пакета" санкций против "Северного потока-2"

Посольство США отмечает, что для телефонного разговора Байдена с Зеленским нет никаких специальных условий - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА