Нарастающий конфликт между США и Россией отразится ударом по Украине - мнение

Нарастающий конфликт между президентом США Джозефом Байденом и президентом России Владимиром Путиным может завершиться тем, что Россия нанесёт удар по Украине, считает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Эта "Холодная война – 2" коснется Украины. Когда читаешь российские новости, то они в один голос заявляют, что мы не можем ударить по США, но мы можем ударить по Украине. Как раз вопрос в том, что Байден прямо "ударил" (словесно – ИФ) Путина, а у Путина нет, нет прямых ударов по Америке, всё сдержанно … и, если раньше речь шла о кибератаках, о кибервойнах, об экономических конфликтах между США и Россией, то сейчас - о взаимных оскорблениях. Тут очень важно как отреагирует Россия", - заявил Небоженко в рамках "круглого стола" а информационном агентстве "Интерфакс-Украина" на тему "Обострение на всех направлениях украинской политики – кому и зачем это нужно сегодня?" в пятницу, 19 марта.

Он добавил, что в любом случае наша страна "оказывается в ситуации, когда и та и другая сторона (США и РФ – ИФ) будут использовать Украину в своих целях".

В тоже время, по словам Небоженко, "у США сейчас отсутствует какая-либо стратегия в отношении Украины, потому, в том числе, до сих пор отсутствует прямая телефонная связь между Байденом и Зеленским".

В свою очередь, как отметил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв, "главная проблема отношения США к Украине заключается в вопросе, как взаимодействовать с украинской политической элитой, какой они хотели бы её видеть".

Он предположил три варианта развития действий новой американской администрации по отношению к Украине.

"США могут попытаться посодействовать "очистке" партии "Слуга народа" от пророссийских сил и вытеснить политические российские силы с электоральных позиций, чтобы они не влияли на принятие политических решений как официально - в парламенте, так и не официально. Во-вторых, если американцы захотят, они могут "продавить" проведение досрочных парламентских выборов, несмотря на то, что по формальным признакам команде президента это может быть и не слишком выгодно. Такое может быть в случае, если новая американская администрация всё-таки решит возвратиться к услугам Порошенко и партии "Европейская солидарность", - предположил Карасёв.

Однако, по его мнению, есть и третий вариант, который заключается в том, что "у Зеленского существует возможность создать более прочные основы своего политического режима для того, чтобы быть свободным от любых влияний извне".