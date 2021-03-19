Обращение Рады о конституционности законопроекта о внесении изменений в Конституцию о порядке назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР поступило в КС – Совгиря

Представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщает, что в Конституционный суд Украины поступило обращение парламента о соответствии положениям Конституции законопроекта о внесении изменений в Основной закон относительно порядка назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР.

"В Конституционный суд поступило конституционное обращение Верховной Рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины о порядке назначения на должности и увольнения с должности директора НАБУ и директора ГБР требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины," – написала Совгиря на своей страничке в Фейсбук в пятницу.

Она отметила, что, согласно закону "О Конституционном суде Украины", заключение по обращению должно быть предоставлено в течение одного месяца.

Как сообщалось, 16 марта Рада направила в КС законопроект о внесении изменений в Конституцию о порядке назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР

За постановление №5133-б о включении законопроекта в повестку дня и направлении в КС проголосовало 267 народных депутатов.

Законопроект предлагает внести изменения в ст.85 и ст.106, согласно которым парламент дает согласие президенту назначать по результатам конкурсного отбора и увольнять директоров НАБУ и ГБР.

Согласно пояснительной записке, внесение данных изменений в Конституцию будет способствовать оптимизации и сбалансированности полномочий главы государства и парламента в сфере назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР, а также обеспечит максимальную независимость и эффективность функционирования возглавляемых ими органов.

По словам представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского (фракция "Слуга народа"), предлагаемые изменения в Конституцию "обеспечат максимальную независимость этих антикоррупционных органов".

Народный депутат отметил, что согласно решению Конституционного суда президент не имеет конституционных полномочий назначать руководителя НАБУ, и напомнил, что соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде, однако он не имеет никакого отношения к законопроекту №5133.

В то же время народный депутат из фракции "Батькивщина" Сергей Власенко считает, что внесение данных изменений в Конституцию позволит президенту влиять на назначение руководителей НАБУ и ГБР.

Согласно Основному закону, законопроект о внесении изменений в Конституцию Верховная Рада рассматривает при наличии вывода Конституционного суда о соответствии законопроекта требованиям ст.157 и 158 Конституции.

Согласно ст.157 Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничения прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или на нарушения территориальной целостности Украины. Согласно этой же статье Конституция не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.

Как отмечается в ст.158 Основного закона, законопроект о внесении изменений в Конституцию, который рассматривался Верховной Радой, и закон не был принят, может быть подан в парламент не раньше, чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту. Согласно этой статье, Верховная Рада в течение срока своих полномочий не может дважды менять одни и те же положения Конституции.