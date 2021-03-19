Порошенко: Оппозиция - за вакцинацию, но у власти нет вакцин

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент (2014-2019) Петр Порошенко убежден, что отсутствие необходимого количества вакцин в Украине из-за бездействия власти является единственной причиной срыва антиковидной кампании в стране, сообщается на сайте политсилы.

Я буду говорить о вакцинации. О лжи и беспомощность власти, которая пытается переложить с больной головы на здоровую. Они пытались заявить, что оппозиция против вакцинации. Запомните: оппозиция за вакцинацию и призывает всех ее проводить. А правда в том, что у власти нет вакцин", - сказал Порошенко, выступая в парламенте.

"Власть завезла лишь 500 тыс вакцин, и если вы сейчас попытаетесь зарегистрироваться на портале "Дия", в лучшем случае вас отбросят на 10-15 лет", - добавил он.

При этом политик напомнил о многочисленных обещаниях представителей власти касательно закупки вакцин и вакцинации, которые так и не были выполнены.

Он отметил, что необходимо прежде всего защитить людей, принимая законопроект №5247 о государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательства. "Мы не дадим им сейчас повода для того, чтобы оттянуть и отсрочить вакцинацию. Но мы требуем, чтобы этот закон в течение короткого промежутка времени усовершенствовали, защитив пациентов, возложив ответственность на Зеленского, министерство здравоохранения и на правительство", - резюмировал Порошенко.