Корниенко считает необходимым проверять слова Дубинского

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рекомендует не доверять информации, распространяемой внефракционным народным депутатом Александром Дубинским, ранее исключенным из рядов "Слуги народа".

"Я бы каждую информацию господина Дубинского проверял бы тщательно и не считал бы ее априори достоверной по ряду причин. То, что подобная информация поддерживается в Фейсбуке, в первую очередь определенными экспертами, настроенными на определенного политика, который был когда-то на высокой государственной должности... я думаю, что это тоже свидетельствует об определённой направленности информационных сливов", - сказал Корниенко журналистам в пятницу в Киеве.

Как сообщалось, фракция "Слуга народа" исключила из своего состава Дубинского 1 февраля, а 15 марта он был исключён из партии.