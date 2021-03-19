Политика

13:59 19.03.2021

Украина и Литва считают важным сохранение санкций в связи со строительством "Северного потока-2" - Разумков

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Украина и Литва считают важным сохранение санкций в связи со строительством "Северного потока-2" - Разумков

Украина и Литва занимают одну позицию относительно сохранения и расширения санкций в связи со строительством "Северного потока-2", заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Мне очень приятно констатировать, что мы имеем общий взгляд на "Северный поток-2". К сожалению, мы не можем его расценивать как экономический проект… Украинское государство всегда было и остается надежным и ответственным транзитером газа. Но государство-поставщик использует это не как бизнес или экономическое сотрудничество, а как механизм давления на Украину", - заявил Разумков на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает пресс-служба парламента.

По его словам, если будет достроен газопровод "Северный поток-2", то он будет нести угрозу не только для Украины, но и для европейских государств, поскольку будет использоваться для политического давления.

"Я имел возможность пообщаться по этому поводу с коллегами из Литвы и Польши. И мы занимаем единую позицию по этому вопросу. Для нас и для вас важно сохранение тех санкций, введенных в отношении "Северного потока-2", а может и их расширения. Потому что это единственный действенный механизм по отношению к поставщику", - отметил Разумков.

Он подчеркнул, что безопасность для Украины – это не только слова.

"Продолжается война на востоке нашей страны, временно оккупированных территориях Донбасса, аннексирован и оккупирован Крым. Сегодня мы получили известие о том, что, к сожалению, погиб наш военнослужащий", - сказал спикер.

По его словам, в последние недели и месяцы ухудшилась ситуация на востоке Украины и нарушается перемирие.

Председатель Верховной Рады также поднял вопрос о нарушении прав и свобод человека в Крыму.

"Ситуация, к сожалению, сохраняется перманентной на протяжении уже многих лет, а иногда даже и ухудшается. Нарушаются не только законы и Конституция Украины, потому что Крым - это часть именно нашего государства, как кому бы не хотелось. Нарушаются все возможные нормы международного права", - сказал он.

Разумков выразил надежду на поддержку Литвы, в частности, в вопросе доступа в Крым Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций, которые должны обеспечить соблюдение прав человека.

"Фактически Россия сегодня превращает украинский Крым в свою милитаризованную базу и использует исключительно для таких интересов, это угроза не только для нашей страны, но и для Причерноморского региона, многих государств Восточной и Центральной Европы", - сказал спикер.

Он также подчеркнул важность того, чтобы Украина и Литва оставались надежными партнерами не только в двустороннем формате и формате "Балтик +", но и на различных международных площадках, а именно в ПАСЕ, ПА НАТО, ПА ОБСЕ.

"Литва выступает не только партнером, но очень часто и адвокатом интересов нашего государства", - отметил Разумков.

Отдельно Разумков отметил сотрудничество в рамках ООН и подчеркнул, что Украина ценит поддержку Литвы в вопросах безопасности. Он также выразил благодарность за помощь в лечении и реабилитации украинских военнослужащих.

В свою очередь, Науседа выразил поддержку Украине и подчеркнул, что двусторонние отношения двух государств имеют большой потенциал.

Теги: #северный_поток_2 #разумков #крым #украина #литва
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