Политика

10:19 19.03.2021

Рада в пятницу намерена провести внеочередное заседание - Разумков

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Рада в пятницу намерена провести внеочередное заседание - Разумков

Верховная Рада планирует провести в пятницу, 19 марта, внеочередное пленарное заседание с целью внесения изменений в календарный план пятой сессии, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Вчера во время совещания с главами депутатских фракций и групп был достигнут консенсус относительно сегодняшнего пленарного дня: мы работаем без перерыва с 12:00 до 12:30, после этого с 12:30 до 13:00 зачитывает запросы Елена Кондратюк (заместитель спикера - ИФ), после этого планируется внеочередное заседание относительно изменения календарного плана Верховной Рады Украины," - сообщил Разумков, открывая заседание в пятницу.

Теги: #работа #рада
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