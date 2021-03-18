Политика

20:55 18.03.2021

Посольство США отмечает, что для телефонного разговора Байдена с Зеленским нет никаких специальных условий - СМИ

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Посольство США отмечает, что для телефонного разговора Байдена с Зеленским нет никаких специальных условий - СМИ

Телефонное общение президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского обязательно состоится, заявили в посольстве США в Украине.

"Этот звонок будет. Мы убеждены в этом", - подчеркнул спикер посольства Дэниел Лангенкемп в ответ на запрос издания "Европейская правда".

Он уточнил, что Байден взял на себя ряд обязательств в рамках международного сотрудничества, в том числе и в отношении Украины.

"Примечательно, что нынешняя администрация США уделяет Украине много внимания ... Госсекретарь Блинкен провел переговоры с министром Кулебой 1 февраля, почти сразу после своего назначения. Министр обороны Таран общался со своим американским коллегой Остином 19 февраля. Несколько других высокопоставленных лиц также уже контактировали или у них запланированы переговоры", - отметили в посольстве, а также напомнили о поддержке со стороны США в годовщину аннексии Крыма, а также о предоставленной Украине финансовой помощи в сфере безопасности в марте.

В посольстве также уточнили, что со стороны США нет никаких специальных условий для телефонного разговора президентов.

"Украина для нас - партнер, а в отношениях с партнерами мы не выдвигаем требований, и нет никаких условий для ведения диалога. Но мы вдохновлены тем, как Зеленский в последние недели прибегает к мощным действиям против нечестных интересов, которые до сих пор тянут Украину вниз", - отмечается в сообщении.

Задержка телефонного разговора президентов, как уточнили в посольстве, происходит в связи с занятостью Байдена внутренними вопросами.

Теги: #сша #зеленский #байден
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