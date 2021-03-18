Политика

15:58 18.03.2021

Зеленский: необходима более решительная реакция международных партнеров в отношении России из-за агрессии на Донбассе

1 мин читать
Зеленский: необходима более решительная реакция международных партнеров в отношении России из-за агрессии на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости более решительной реакции международных партнеров  относительно агрессивных действий России на Донбассе.

"Мы обеспокоены тревожной тенденцией на востоке Украины, ростом провокаций и попытками сорвать перемирие, отсутствием прогресса в реализации Минских соглашений со стороны Российской Федерации. Это доводит необходимость более решительной реакции международного сообщества в отношении поведения России", - заявил Зеленский на брифинге с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой в ходе встречи с представителями СМИ в Киеве в четверг.

Зеленский добавил, что готов параллельно встречаться со всеми лидерами "Нормандской четверки" и лидерами других стран, которые поддерживают независимость Украины. "Для того, чтобы Украина вернула себе территории и своих людей", - резюмировал президент.

Теги: #зеленский #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:24 18.03.2021
Зеленский: дата встречи лидеров "Нормандской четверки" может быть согласована скоро

Зеленский: дата встречи лидеров "Нормандской четверки" может быть согласована скоро

15:20 18.03.2021
Украина должна синхронизировать энергетическую систему с европейской в течение 3 лет – Зеленский

Украина должна синхронизировать энергетическую систему с европейской в течение 3 лет – Зеленский

14:51 18.03.2021
Зеленский не видит оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в Украины

Зеленский не видит оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в Украины

14:18 18.03.2021
Зеленский и Науседа подписали совместную декларацию о европейской перспективе Украины

Зеленский и Науседа подписали совместную декларацию о европейской перспективе Украины

01:29 18.03.2021
Грау: всем участникам в ТКГ необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могут привести к эскалации конфликта на Донбассе

Грау: всем участникам в ТКГ необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могут привести к эскалации конфликта на Донбассе

23:54 17.03.2021
СММ ОБСЕ зафиксировала 30 нарушений режима прекращения огня и 1 взрыв на Донбассе за сутки

СММ ОБСЕ зафиксировала 30 нарушений режима прекращения огня и 1 взрыв на Донбассе за сутки

23:38 17.03.2021
Арестович: у России нет причин превращать конфликт на Донбассе в широкомасштабную войну

Арестович: у России нет причин превращать конфликт на Донбассе в широкомасштабную войну

22:22 17.03.2021
Процесс гуманитарного разминирования и открытия КПВВ на Донбассе может начаться к Пасхе, если Россия примет соответствующее предложение Украины - Резников

Процесс гуманитарного разминирования и открытия КПВВ на Донбассе может начаться к Пасхе, если Россия примет соответствующее предложение Украины - Резников

20:29 17.03.2021
Делегация России в ТКГ выразила готовность устранить из переговорного процесса осуждённую за терроризм в Украине "эксперта" из ОРДО - Арестович

Делегация России в ТКГ выразила готовность устранить из переговорного процесса осуждённую за терроризм в Украине "эксперта" из ОРДО - Арестович

15:04 17.03.2021
От дальнейшего президентства Зеленского не ждет ничего хорошего 41% украинцев, 19% надеется на лучшее – соцопрос

От дальнейшего президентства Зеленского не ждет ничего хорошего 41% украинцев, 19% надеется на лучшее – соцопрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада пока не планирует менять график работы из-за сурового карантина в Киеве - нардеп Верещук

Делегация России в ТКГ выразила готовность устранить из переговорного процесса осуждённую за терроризм в Украине "эксперта" из ОРДО - Арестович

Украинские дипломаты раскритиковали проведенную представительством РФ неформальную встречу Совбеза ООН

Профильный комитет рекомендует Раде назначить внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября

Любые обсуждения в Украине спецоперации по попытке задержания бойцов "ЧВК Вагнера" нарушают закон "О государственной тайне" и являются уголовно наказуемыми

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Литвы заявил о поддержке суверенитета, территориальной целостности и евроатлантической интеграции Украины

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня - Пашинян

Рада пока не планирует менять график работы из-за сурового карантина в Киеве - нардеп Верещук

Арахамия не исключает проведения внеочередных пленарных заседаний Рады через неделю

В Раде рассматривают несколько вариантов проведения внеочередного заседания

Победу на парламентских выборах в Нидерландах одерживают либералы Марка Рютте

Украинские дипломаты раскритиковали проведенную представительством РФ неформальную встречу Совбеза ООН

Адвокаты Порошенко предупредили всех причастных к организации политического преследования пятого президента об ответственности

Профильный комитет рекомендует Раде назначить внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября

МИД Украины проинформирует компетентные органы о ноте МИД РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА