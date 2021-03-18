Зеленский: необходима более решительная реакция международных партнеров в отношении России из-за агрессии на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости более решительной реакции международных партнеров относительно агрессивных действий России на Донбассе.

"Мы обеспокоены тревожной тенденцией на востоке Украины, ростом провокаций и попытками сорвать перемирие, отсутствием прогресса в реализации Минских соглашений со стороны Российской Федерации. Это доводит необходимость более решительной реакции международного сообщества в отношении поведения России", - заявил Зеленский на брифинге с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой в ходе встречи с представителями СМИ в Киеве в четверг.

Зеленский добавил, что готов параллельно встречаться со всеми лидерами "Нормандской четверки" и лидерами других стран, которые поддерживают независимость Украины. "Для того, чтобы Украина вернула себе территории и своих людей", - резюмировал президент.